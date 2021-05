Se billedserie To af kampens bedste spillere i en fodbold-ballet: FCR?s forsvarsstyrmand Anders Hermansen og KFUM-angriberen Dino Karjasevic havde mange dueller.

En dårlig deling for begge: KFUM fik kun 1-1 mod FCR

Roskilde - 03. maj 2021 kl. 06:10 Af Foto: Thomas Olsen Kontakt redaktionen

Efter spil og chancer burde Roskilde KFUM have vundet over FC Roskilde på Lillevang i det historiske lokalopgør i 2. Division Øst. Men nu måtte hjemmeholdet nøjes med 1-1, og det var faktisk en dårlig deling for begge klubber.

Dermed ligger KFUM fortsat på en nedrykningsplads og risikerer at skulle spille i Danmarksserien efter sommerferien, mens FCR heller ikke kom nærmere en af de fem øverste pladser, der giver plads i den kommende 1. Division (som bliver den tredjebedste række)

I det kølige men flotte fodboldvejr var det maksimale antal tilskuere på 380 lukket ind på opvisningsbanen i Lillevang. Her blev de placerede på nummerede klapstole, så alle corona-regler kunne blive overholdt.

Mange af fodbold-folkene fra de to klubber kender hinanden godt, og der var en fin atmosfære, mens de kunne følge med i det både medrivende og afvekslende opgør ude på banen.

Skulle have vundet

KFUM's sportschef Pierre Overgaard var ærgerlig over, at det ikke blev til en sejr.

- Vi havde mest spil og de bedste chancer, bl.a. til sidst hvor der er to store tilbud, som vi brænder.

På et velspillende hjemmehold fremhæver Overgaard bl.a. de to fløje Mads Julø og Frederik Munck, hvis farlige indlæg var med til at skabe en række tilbud. Den flittige angriber Dino Karjasevic udførte også et stort arbejde, men havde ikke held med sine afslutninger.

- Efter flere sløje kampe lykkedes vores spil igen. Derfor er jeg nu optismist før de sidste kampe, hvor vi ikke skal møderækkens allerstærkeste hold.

- Hvis vi kan holde den samme kvalitet i spillet, har vi stadig en god mulighed for at undgå nedrykning, mener Pierre Overgaard.

Opbygger holdet

FC Roskildes direktør Claus Grønborg erkender, at hans hold skulle være tilfreds med resultatet i et opgør, hvor hjemmeholdet viste mest initiativ.

- Reelt har vi mistet chancen for at komme mellem de øverste, så nu gælder det om at bygge et hold op i den kommende landsdækkende 2. Division, der bliver landets fjerde bedste række.

- Vi har en stabil stamme, som vi kan bygge videre på. For man skaber ikke et godt fodboldhold, hvis man skal spille nye folk sammen i hver sæson.

- Med nye ejere og et stabilt økonomisk grundlag kan vi nu arbejde på længere sigt, end det tidligere har været muligt, siger Claus Grønborg.

Politikere til bold

Selv om KFUM havde domineret kampen i store perioder, var det faktisk FCR, som kom foran 20 minutter før tid. Monday blev headet fri foran mål af Jannik Skov og fik bolden i mål.

Få minutter efter fik hjemmeholdet dog en fortjent udligning, da Luka Dumic fik scoret - igen efter et godt indlæg fra fløjen.

Det kommende kommunalvalg prægede også tilskuerpladserne i Lillevang. Socialdemokratiet var repræsenteret af borgmester Tomas Breddam samt sportsminister Claus Larsen, mens Venstres partileder Jette Tjørnelund og Evan Lynnerup også var mødt op.

