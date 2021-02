Én bilist - tre problemer

En politipatrulje spottede ham ved krydset Køgevej/Darupvej og kunne meget hurtigt konstatere, at de nummerplader, der sad på bilen, var afmeldt, så bilen blev standset.

Det var dog ikke det eneste problem. Det viste sig nemlig også, at den 33-årivge var påvirket af narko, og at han i bilen havde en ulovlig kniv liggende.

Han er nu sigtet for alle tre forhold, og han fik lov at aflevere en blodprøve, inden han blev løsladt. En analyse af blodet vil danne grundlag for en senere retssag imod den 33-årige.