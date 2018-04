Politiet kan have svært ved at fælde bedrageri-håndværkere, men de kan dog stange nogle klækkelige bøde ud for at bryde dørsalgsloven.

Én af ni fuphåndværkere fik bøde

Roskilde - 03. april 2018 kl. 12:19 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet kunne stange en enkelt bøde ud, efter ni udenlandske håndværkere i onsdags blev anholdt, da de ville opkræve et sekscifret beløb for noget meget tvivlsomt tagarbejde, de havde påbegyndt dagen forinden på Nymarksvej.

Den polske mand, der havde tilbudt arbejdet, fik en bøde for at overtræde dørsalgsloven, mens politiet ikke kunne fælde de øvrige otte for noget.

Politiets problem i den slags sager er, at de skal kunne bevise deres mistanke om bedrageri, og håndværkerne selv er sjældent meget meddelsomme om. Derfor gør politiet meget ud af at udbrede budskabet om, at man holder sig væk fra håndværkere, der ringer på døren og faldbyder arbejde.

- I nogle tilfælde bliver arbejdet slet ikke lavet og i andre bliver det lavet halvt, og i nogle tilfælde kræver de pludselig flere penge end først aftalt. Man kan i det hele taget få en masse problemer, og derfor er vores anbefaling, at man ikke indgår sådan nogle aftaler, siger Carsten Andersen fra Midt- og Vestsjællands Politi. Selvom politiet i det aktuelle tilfælde ikke kunne gøre andet end at udskrive en enkelt bøde, har de nu fået registreret alle ni håndværkere fra Polen og Rumænien for det tilfælde, at de skulle støde på dem igen.

Parret, der med politiets mellemkomst undgik at betale for det tilsyneladende forsøg på bedrageri, må nu selv sørge for at få udbedret det klamphuggeri, håndværkerne havde påbegyndt på deres tag.