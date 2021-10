Se billedserie Frederik Larsen kører traktortræk, men kun for hyggens skyld - og hyggen kommer som regel mest i 3. halvleg. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

En John Deere på flade futter - det er sådan vi landmænd hygger

Roskilde - 10. oktober 2021 kl. 07:10 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Den over 20 år gamle gule John Deere 7810 holder stille i ryttergården. Frederik Larsen har været på banen til sit første træk, han sparker lidt til dækkene og spekulerer tydeligvis over, hvad der kan gøres bedre til næste træk i klasse fem for maskiner op til 9 ton.

- Jeg fik startet i for lavt gear. Derfor gik det ikke helt som jeg havde håbet, men pyt, det var prøveforsøget, og det er jo de prøveforsøget skal bruges til, siger den unge landmand fra Idagaard mellem Slagelse og Skælskør.

Han har sat dæktrykket til kun 1,5 på forhjulene og sølle 1,0 bar på baghjulene, så de tykke riller kan mase sig ned i grusunderlaget og bide sig fast.

Traktoren er der ikke noget hokus-pokus ved.

- Den er ikke bygget om. Den kunne jeg sådan set lige så godt køre i marken med hjemme på gården, fortæller han.

Sådan er det ikke med alle de deltagende traktorer ved Roskildeegnens Landboungdoms stævne, det første i Roskilde i syv år. Nogle af deltagerne trækker i traktorer, som er bygget til traktortræk.

- De ville aldrig hold et sekund i marken, men her er de sjove at se på, griner Frederik Larsen.

Han hygger sig med vennerne, når traktortrækket er færdig. Så trækker han og drengene over i teltet og så ender aftenen nok med en øl eller to.

- Vi har taget campingvogn med, vi skal ikke hjem i aften, griner Frederik Larsen. Og man kan måske godt forstå ham, for selv uden for meget alkohol i blodet, så er der langt hjem, når man kører traktor.

- Det tog mig næsten to timer at køre herop i formiddags. Så kan vi lige så godt blive og have det lidt sjovt. Men jeg er jo vandt til at side meget i traktoren. I sæsonen laver jeg nærmest ikke andet. Nu nærmer vinteren sig, og så laver vi vedligehold på bygninger og maskiner, andre køre vintervedligehold, rydder sne, salter og sådan noget.

Rundt regnet 500 mennesker har fundet vej til banen i dyrskuepladsens vestlige ende.

- Det er dejligt at se, at der er mange, som har valgt at bruge tiden her. Forhåbentlig får de sig en oplevelse., siger Lasse Wacker- Larsen, som til daglig arbejder på en gård ved Tølløse. Her passer han svin. Ifølge Lasse er det ikke så slet, man møder fx først klokken syv for at fodre.

- Malkekøer er noget helt andet. De folk møder jo klokken fire om morgenen. Med sådanne starttider, så er det klart, at vi skal finde ting vi kan afreagerer lidt med, fortæller han. Tidligere på året har der været aften-træk i Svinninge og i år har der også været traktortræk i udkanten af Høng.

- Det er gået godt her i Roskilde. Så vi arbejder på at se, om ikke vi kan gøre det lidt oftere. Men tiden skal også være til det. Vi har været seks mand som har knoklet siden i går.

På banen er vi efterhånden nået til de lidt sjovere klasser. Det er sjovt nok de lave vægtklasser. I de tunge klasser kører alle de nye traktorer og de er kan man høre blandt publikum noget af det mest kedelige inden for traktortræk. De kører på AdBlue, med katalysator og lydpotter og så går lidt af det sjove ligesom af sporten, hvor masser af lyd og røg fra skorstenen er noget, som kan vække begejstring på tilskuerpladserne på sådan en solbeskinnet lørdag eftermiddag i oktober.

