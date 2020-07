Emmerys fik endelig sin elitesmiley

Emmerys havde også fire glade smileyer på stribe, men ingen elitesmiley. Fire glade smileyer bliver nemlig først vekslet til en elitesmiley, hvis de bliver givet over en periode på mindst et år, og den første af de fire glade smileyer blev givet den 20. februar 2019, og den fjerde kom den 17. februar i år, dvs. sølle tre dage for tidligt til at udløse elitesmileyen.