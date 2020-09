Merete Dea Larsen (DF) har ligget søvnløs over det budget, hun selv er med til at vedtage, men vælger at lægge stemme til det for at være med omkring bordet, når problemerne melder sig. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Embedsmændene skal finde besparelserne

Roskilde - 10. september 2020 kl. 13:04 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er noget helt galt i, at det er politikerne, der beslutter, hvor der skal bruges flere penge, mens de overlader det til embedsfolk at finde ud af, hvor der skal spares på kommunens budget.

Det mener flere af de partier, som er med i budgetforliget.

Skepsissen over for den måde at køre budgettet igennem blev udtrykt tydeligst af SF's Tina Boel, da budgettet blev førstebehandlet i aftes.

- Hvor partierne tidligere har skullet blive enige om både udvidelser og reduktioner i budgettet, har vi denne gang alene skullet foreslå udvidelser. Herefter har vi så - med nogle få anvisninger - overladt det til forvaltningen at udmønte den rammebesparelse, der skal til for at få bundlinjen til at blive, som budgetpartierne har fastlagt. SF synes, det er forkert, at vi som politikere overlader den konkrete besparelsesopgave til forvaltningen, dens faglige kvaliteter og indsigt ufortalt. Vi mener, at vi som politikere burde have påtaget os den samlede budgetopgave og have peget konkret på, hvor der skal spares for at få pengene til at passe. Det er jo os, der som folkevalgte skal stå på mål for det endelige budget, og det er os, der som folkevalgte skal stå til ansvar for både udvidelser og nedskæringer. Den demokratiske opgave synes jeg ikke, at vi fuldt ud har løftet i år, sagde Tina Boel.

Det høje græs Også Venstre så svagheder i den proces, der er valgt, hvor det samlede budgetoverskud på 55 millioner kroner bliver skabt i kraft af en tilsvarende rammebesparelse.

- Rammebesparelserne rammer blindt med en fast procentdel på alle områder. Vi havde gerne set et budget, hvor man klipper lidt mere, hvor græsset står højt, og undlader at gå i jorden, hvor græsset i forvejen er kort, sagde Venstres gruppeformand, Jette Tjørnelund.

Dansk Folkeparti, som også var med i sidste års budgetforlig, kæmpede ifølge Merete Dea Larsen for at få besparelser ind i budgetforhandlingerne i stedet for, at partierne hver især kun fik lov til at udpege to udgiftskrævende forslag, som de ville prioritere. Det havde DF foretrukket, men endte med at acceptere tingenes tilstand.

- Det ville ikke have ændret noget, hvis et eller to partier gik ud af døren. Ved at blive får vi indflydelse, når det hele skal implementeres, og når problemerne begynder at opstå, sagde Merete Dea Larsen.

Et krav fra S Jeppe Trolle (R) var helt indforstået med, at besparelser var nødvendige, men ville også have gjort det på en anden måde.

- Vores motto er »tag ansvar«, og derfor havde vi også ønsket, at man ikke tog en grønthøster, men tog nogle politiske prioriteringer. Det er ikke at tage politisk ansvar, når man vælger overhovedet ikke at tage stilling til, hvad der skal prioriteres højere eller lavere. Men da vi startede forhandlingerne, fik vi et ultimatum fra Socialdemokratiet om, at hvis vi ville være med i forhandlingerne, så var der grønthøster. Det er helt fair, at det er en præmis fra S, og det accepterede jeg ret hurtigt, fordi jeg talte de socialdemokratiske mandater og det radikale mandat, sagde Jeppe Trolle.

En tilidserklæring Når Socialdemokratiet har valgt grønthøsteren til de besparelser, der er nødvendige for at genopbygge et råderum i kommunens økonomi, skyldes det blandt andet de erfaringer, det sidste halve års tid med corona har givet, forklarede borgmester Tomas Breddam.

Han erklærede, at han var imponeret over, hvordan kommunens medarbejdere i almindelighed og lederne i særdeleshed havde været i stand til at træffe hurtige beslutninger for at få alting til at fungere, da man pludselig ikke kunne gøre tingene, som man plejer.

- Jeg står tilbage med en oplevelse af, at lederne i dén grad har løftet den tillidserklæring, som vi gav dem, da coronaen tog fat, og der var der brug for beslutningskraft ude decentralt, tæt på borgerne. Det kom der langt hen ad vejen nogle gode beslutninger ud af. Dén tillidserklæring tager vi med ind i budgettet 2021. I valget af rammebesparelser ligger der en prioritering om, at besparelserne rammer alle dele af organisationen lige, og alle kommunens serviceområder bidrager ligeligt - og der ligger en tillidserklæring til lederne om, at det er dem, der har størst indsigt til at finde ud af, hvordan besparelsen kan gennemføres med størst muligt hensyn til kerneopgaverne. Jeg har stor tiltro til, at alle vil gå konstruktivt til denne her opgave. Vi ved godt, at det er en af de svære, men den er nødvendig, sagde borgmesteren.

