Se billedserie Brian Hansen syntes sammen med sine børn, Philippa og Thor Dyreborg, at det var en sjov idé at gå rundt og kigge på den kunst, eltavlerne nu er blevet. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Eltavler er blevet til kunstoplevelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Eltavler er blevet til kunstoplevelser

Roskilde - 16. oktober 2020 kl. 15:25 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Men stor rutine rækker en lille dreng sin hånd op til håndspritsdispenseren og får en lille klat af den gennemsigtige, men i disse tider meget vigtige væske. Selv om drengen har seddel i sin venstre hånd, formår han at gnide håndspritten ind i sin højre hånd.

Så går han sammen med sin familie ind på pladsen foran Kreativt hus for børn på Algade 31, hvor der fredag eftermiddag er en corona-venlig fernisering på et kunstprojekt.

Fra slutningen af september og gennem efterårsferien har fem skoleklasser og en række børnefamilier prøvet kræfter med gadekunst, og det er blevet til 13 nye udsmykninger af de ellers noget kedelige eltavler.

Projektets formål er først og fremmest at få børnene til at opleve byen som et kreativt mulighedsrum, som et sted der er deres, og hvor de har medbestemmelse.

- Vi har lavet goodiebags, hvor der ligger et kort, så man kan gå rundt med dem, man har i sin boble, fortæller koordinator i Kreativt hus for børn, Line Røijen, som har været med til søsætte projektet.

På to borde står hvide poser på rad og række. Der er ikke kun kort til børnene, men også juicebriks og chokolade-guldmønter.

En masse sjove ting

Selv om der bliver talt flere gange, så er forsamlingen et stykke fra maksimum på 50. På bænkene er der omkring 20 voksne og børn, og derudover står der primært voksne på pladsen.

Borgmester Tomas Breddam (S) har fundet sin indre pædagog frem og holder en tale helt på børnenes niveau.

- Hvad betyder Kreativt hus for børn? spørger borgmesteren.

Fra et par børn lyder det blandt andet, at man kan lave ting med perler, men at man skal huske maske, når man går ind i huset.

- Det betyder egentlig bare, at det her er et hus, hvor børn kan lave en masse sjove ting, fortæller Tomas Breddam og spørger, om børnene tror, at han er ham, der bestemmer det hele.

Der er ingen svar fra børnene, mens de voksne trækker på smilebåndet. Tomas Breddam fortæller, at han bestemmer sammen med nogle andre i noget, der hedder byrådet. Med til ferniseringen er Gitte Kronbak (S) og Poul Lindor (S), som borgmesteren peger ud, inden han fortæller børnene, at de tre har 28 kollegaer i byrådet.

Tæl til 13

Ferniseringens overskrift er »Vi maler byen rød«.

- Det er sådan et underligt voksenudtryk, der faktisk slet ikke handler om at male med rød maling, siger Tomas Breddam og forklarer, at det betyder, at der skal være lidt mere liv i byen.

Og eltavlerne så jo kedelige ud, da de var grå eller grønne.

- Nogen vil nok sige, at så kan vi bare flytte eltavlerne, men der er noget vigtigt i dem, så de kan ikke bare flyttes, fortæller Tomas Breddam og spørger, hvor mange eltavler børnene tror, er blevet malet?

- En trilliard, lyder det fra en dreng, men det rigtige tal er jo 13.

Tomas Breddam spørger, om børnene kan tælle til 13, og så tæller han sammen med dem. Seancen har taget få minutter, og så går den vilde jagt ud i byen for at se de farverige eltavler.

Brian Hansen og børnene Philippa og Thor Dyreborg var egentlig i byen for at købe en gave, men nu drøner de af sted for at finde eltavlerne. De første finder de i Store Gråbrødrestræde, hvor to eltavler bliver studeret, inden de vil forsøge at finde nogle flere.

Eltavlerne er delt op i tre temaer, så der er både fugle, insekter og under vandet.