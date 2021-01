Elisa Felici Frederiksens borgerforslag om en skøjtehal fik fuld opbakning i byrådet, da det blev behandlet i december, men der er stadig et langt stykke vej endnu. I første omgang vil kultur- og idrætsudvalget bruge en halv million kroner på at få undersøgt, hvad det vil koste at få opført en skøjtehal i Roskilde. Foto: Kenn Thomsen

Elisas drøm om en skøjtehal er nu op til byrådet

Roskilde - 13. januar 2021 kl. 18:42 Af Heidi Engelund Kontakt redaktionen

- Jeg havde overhovedet ikke forventet, at folk ville støtte mit forslag, lyder det overrasket fra Elisa Felici Frederiksen på 14 år.

Elisa stillede et borgerforslag om en skøjtehal i Roskilde i august sidste år, der nu har fået 654 underskrifter, langt flere end de 500 underskrifter, der kræves for, at byrådet skal behandle forslaget.

I borgerforslaget skrev hun blandt andet disse ord om sin drøm: »En skøjtehal vil være prikken over i'et i en skøn by som vores, hvor børn, unge og voksne i alle aldre kunne mødes til en hyggelig aktvitet og de passionerede ville kunne udleve deres drøm om at gå til kunstskøjteløb, ishockey, curling eller hurtigløb.«

Langt til nærmeste hal Elisas interesse og ønske om en skøjtehal startede for et års tid siden.

- Jeg så en video med en, der skøjtede, og tænkte at det ville jeg også prøve. Så jeg søgte på nettet efter et sted at stå på skøjter. De fleste skøjtehaller ligger langt væk fra Roskilde og tæt på København. Mine forældre har kørt mig til Hvidovre for at skøjte, men de synes, det er for langt væk, siger Elisa, der også mestrer kunsten at stå på rulleskøjter.

Elisa ved godt, at en skøjtehal er meget dyr, så hun har i sit borgerforslag også budt ind med en airdome, som kan opføres på fire-fem måneder og er langt billigere at opføre.

- Jeg tror og håber, det bliver til noget med skøjtehallen, siger Elisa.

Skøjtehal på møde Det er nu op til politikerne i byrådet at finde ud af, om der er penge i kommunekassen til at gøre Elisas drøm til virkelighed. Formanden for kultur- og idrætsudvalget, Claus Larsen (S), synes bestemt om ideen, men om pengene er i kommunekassen til den store udskrivning, det er en hel anden sag.

- Jeg synes, ideen er god, men jeg synes lige, vi skal have lov til at undersøge tingene ordentligt. Det er noget af en udskrivning, en skøjtehal, og som tiden er lige nu, ser jeg ikke lige det øverst på anlægslisten. Vi giver nok en anbefaling til økonomiudvalget for at få lavet et ordentlig projekt på det, så det bliver lagt op til budgetforhandlingerne, siger han.

Det vil koste omkring en halv million kroner at få lavet en rådgivningsopgave på, hvad en skøjtehal vil koste.

