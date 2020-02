Elinstallatør opruster på indeklimaet

Hos el- og teknikinstallatør Bøttcher Fog A/S i Roskilde mærkes det, at det sunde indeklima er kommet i fokus både hos de private virksomheder og de offentlige kunder, som man servicerer over hele Sjælland. Derfor opruster virksomheden på dén front.