Elevrådet på Viby Skole modtager prisen som Årets Elevråd

Fakta

"Vi har valgt Viby Skole som 'Årets Elevråd', fordi de har formået at lave et fællesskab på en skole, som lige er blevet er blevet sammenlagt. De 54 elever i elevrådet på tværs af afdelingerne har afholdt en elevrådsdag med elevrådet, samt skolefester og julehygge for alle elever. Derudover har de oprettet en Legepatrulje, og lavet en kampagne sammen med "Trafik i børnehøjde" for at komme morgentrafikken til livs. Derfor mener vi, at elevrådet på Viby Skole har fortjent at blive hyldet for deres store indsats med elevdemokratiet."