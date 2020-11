Smitteudbruddet på Roskilde Handelsskole er stoppet, så eleverne kan vende tilbage til den fysiske undervisning. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Eleverne vender tilbage efter smitteudbrud

Roskilde - 20. november 2020 kl. 11:30 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Efter næsten to ugers nedlukning for fysisk undervisning kan omtrent 1400 elever vende tilbage til Roskilde Handelsskole på mandag.

De har været hjemsendt siden mandag den 9. november, hvor skolen valgte at overgå til virtuel undervsining på grund af et stigende antal coronasmittede og elever hjemme for at afvente testsvar.

I alt 43 tilfælde af covid-19 har skolen haft de seneste uger, skriver Roskilde Handelsskole på sin hjemmeside. Men nu er smittetallet så lavt, at ledelsen torsdag vurderede, at det er ansvarligt at genåbne skolen på mandag for alle elever på skolens uddannelser og kurser.

Smittespredningen er stoppet, og tilbage er nu kun nogle få elever, der stadig skal holde sig hjemme syv dage efter deres test.

- Når vi åbner på mandag, vil vi have fire elever, der fortsat er hjemsendt, og de er fordelt på fire klasser ud af 48, siger handelsskolens direktør, Jørgen Sloth.

Wakeup-call Han håber, at hjemsendelsen har fået alvoren til at gå op for eleverne, så nye smitteudbrud på skolen kan undgås. Direktøren forestiller sig dog ikke, at man undgår, eleverne mødes til fester og i andre sammenhænge uden for skolen.

- Vi har holdt møde med vores elevråd, og der var stor forståelse for situationen. Eleverne sagde, at det havde været et wakeup-call, at der havde været så mange smittede på skolen, men de sagde også, at man ikke skal være blind for, at unge mennesker også har et privatliv. Mit indtryk er, at de er blevet meget opmærksomme på situationen i skolen, men vi kan ikke gøre andet end at appellere til, at de overholder de regler, myndigheder udstikker, siger Jørgen Sloth og oplyser, at en enkelt lærer er blevet ramt af covid-19.

Roskilde Handelsskole fastholder efter genåbning, at undervisningen én dag om ugen foregår virtuelt, ligesom det var tilfældet før hjemsendelsen. Det er med til at opretholde et beredskab, så alle netop kan overgå til virtuel undervisning, hvis det bliver nødvendigt. Derudover giver det skolen mulighed for at indrette skolen anderledes med fx opdeling og kantinekoncepter og foretage ekstra rengøring, når eleverne ikke er der.