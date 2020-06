Eleverne i 1.g på Roskilde Katedralskole kan takke 12 kammerater for, at de nu igen skal have hjemmeundervisning. De 12 elever tog en tur til Sverige, og nu har fem af dem fået konstateret Covid-19. Foto: Thomas Olsen

Elever tog på tur til Sverige - fem fra Roskilde Katedralskole smittet med Covid-19

Han oplyser, at han netop har været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, og han skriver, at situationen kommer til at få konsekvenser for alle 1. g'ernes undervisning i den kommende tid.