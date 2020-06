Eleverne i 1.g på Roskilde Katedralskole kan takke 12 kammerater for, at de nu igen skal have hjemmeundervisning. De 12 elever tog en tur til Sverige, og nu har fem af dem fået konstateret Covid-19. Foto: Thomas Olsen

Elever tog på tur til Sverige - fem elever på Roskilde Katedralskole smittet med Covid-19

Her skriver han:

- I løbet af det seneste døgn er jeg blevet bekendt med at fem elever fra 1.g er blevet testet positive med Covid-19 efter, at 12 elever i Kr. Himmelfartsferien var på en fælles ferie i Sverige. På den baggrund har jeg netop været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed. Efter kraftig opfordring fra Styrelsen for Patientsikkerhed har jeg besluttet at aflyse al fysisk undervisning i 1.g frem til og med fredag den 12. juni. Det betyder, at der ikke er fysisk undervisning for 1.g i morgen tirsdag den 2. juni. Det er selvfølgelig stærk beklageligt, men på bagrund af opfordringerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed ser jeg ingen anden udvej, skriver Claus Niller Nielsen.