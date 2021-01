Det er blevet muligt at rykke rundt på planerne for at lave forbedringer for cyklister og fremkommelighed for trafikanter generelt, og det betyder, at kommunen allerede i år vil lave lyskryds i det normalt stærkt trafikerede dobbelt-kryds ved Roskilde Handelsskole og Roskilde Tekniske Skole, hvor Pulsen (billedet) og Bakkesvinget munder ud i Maglegårdsvej. I disse dage er det dog småt med trafik i området. Foto: Lars Kimer

Elever på to kæmpe-skoler får lyskryds i år

Roskilde - 13. januar 2021 kl. 15:45 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

13 millioner kommunale kroner har nu fået ben at gå på. Det er den pulje, som Roskilde Kommune har sat af til cyklister, trafiksikkerhed og mobilitet. Politikerne er blevet nødt til at se på fordelingen af midlerne igen, fordi de i sidste års pulje fik mulighed for at få lavet flere projekter end først antaget.

Den glædelige nyhed bliver efterfulgt af endnu en glædelig nyhed for de rigtig mange mennesker, som maser sig igennem krydset på Maglegårdsvej ved Pulsen og Bakkesvinget. Allerede i år kommer der lyssignaler i krydset, viser den nye liste over prioriterede projekter.

Krydset på Maglegårdsvej fordeler en kæmpe mængde trafikanter til både Roskilde Handelsskole og Roskilde Tekniske Skole, og krydset er i myldretiden ganske kaotisk, ikke mindst om morgenen. Kommunen bruger 3,5 millioner kroner på projektet, som rykkes frem fra 2022 til i år.

Trafiksikkerhedsplan

I puljen over projekter, der gennemføres i år har flere helt nye projekter også fundet vej. Tre af dem er meget konkrete, imens den sidste er udarbejdelsen af en ny trafiksikkerhedsplan. Den sidste trafiksikkerhedsplan blev lavet 2014 og udløb i 2021.

Sengeløsevej

Dødssvinget på Sengeløsevej ved Herringløse er også kommet med. Her døde en motorcyklist i maj 2019, da en bilist kørte over i den forkerte vejside og frontalt ind i motorcyklisten.

Projektet består i at udvide vejen i svinget, og dermed håber kommunen at mindske risikoen for uheld betydeligt. Strækker pengene til det, så vil kommunen muligvis etablere 2 minus 1-vej på strækningen. Der bliver brugt i alt 700.000 kroner på projektet.

Ny vej mod Argo

1,5 million kroner fra puljen bruges som medfinansiering af ombygningen af rundkørslen ved Østre Ringvej. Her skal der etableres et nyt ben i rundkørslen, så meget af trafikken til og fra hele industriområdet omkring Argo bliver ledt ad denne vej i stedet for ad Københavnsvej.

Byrådet havde sat 3,5 millioner kroner af til projetet, men det viser sig at blive to millioner kroner dyrere, hvoraf de 1,5 millioner altså tages fra puljen til trafiksikkerhed. Den nye vej vil også give mere sikkerhed for cyklister på Københavnsvej, som kører i krydset ved McDonalds og i krydset ved Betonvej.

P-pladser til cykler

Endelig er der dukket et ønske op om flere cykel-p-pladser til elcykler og ladcykler. Her vil kommunen bruge en million kroner - og få en tilsvarende pose penge fra staten - på opgradering af denne type cykel-p-pladser ved Viby, Trekroner og Roskilde stationer. Gadstrup Station har ved en tidligere lejlighed fået en opgradering.

Farvel til to projekter

Prioriteringen betyder samtidig farvel til to cykelprojekter på landet i 2021. En strækning langs med Store Valbyvej stod til at få en separat grussti, og igangsætningen af en cykelsti fra Gadstrup til Ramsølille udskydes. Begge projekter står nu til at begynde i 2022.