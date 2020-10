Denne bænk blev vinderen, da Eux-elever fra Roskilde Tekniske Skole skulle give deres bud på et coronavenligt siddemøbel.

Elever laver coronavenlige siddemøbler

Hvordan laver man et coronavenligt siddemøbler, hvor man kan sidde sammen, men hver for sig? Den opgave har Eux-elever på grundforløb 1 på Roskilde Tekniske Skole arbejdet på i to uger, og nu kan resultatet ses på Musicon.