HTX Roskilde har tradition for at opføre et juleteaterstykke, men i år måtte det med huj og hast laves om til en film.

Elever lavede juleteaterstykke om til en julefilm

På HTX Roskilde har man en tradition om, at bioteknologiklassen på anden årgang fremstiller et juleteaterstykke hvert år, men i år blev det lidt anderledes. Da teaterstykket ikke kunne lade sig gøre, lavede klassen i stedet filmen »Miss Rona stjal julen« frem for at aflyse.

Oprindeligt skulle stykket have været vist for skolen fredag den 18. december til juleafslutningen, men undervejs blev det klart, at produktionen måtte ændres på grund af forsamlingsloftet på 10 personer. Eleverne kom i den grad under pres, da de skulle gå fra at øve et teaterstykke til at filme og redigere en hel film, med den samme tid til rådighed.