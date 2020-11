Elever lærer om børns rettigheder

Der er en verden til forskel på børn fra Etiopien og elever fra Klostermarksskolen i Roskilde, og dog. I ugerne op til jul handler det nemlig om i begge lande at sætte fokus på børns rettigheder i Etiopien, som overskuddet af salget af Børnenes Ulandskalender støtter gennem et uddannelsesprojekt.

- Jeg håber, eleverne kan tage emnerne med videre fra workshoppen og tage dem op derhjemme. Det er vigtigt, at eleverne får sat fokus på deres rettigheder og lærer at bruge dem aktivt, siger Emil Amtoft om besøget på Klostermarksskolen, hvor eleverne kan se frem til fysiske øvelser under besøget.

Unicef, der blandt andet står bag Ulandskalenderen, er glade for samarbejdet med Spejderne på 125 af landets skoler, som sætter børns rettigeheder på skemaet. Eleverne på Klostermarksskolen arbejder med årets undervisningsmateriale, der består at et website med film, digitale spil, portrætter og elevbogen Ørkenpigen, der er skrevet af Sandra Schwartz. Børnenes Ulandskalender er i år et samarbejde mellem Danmarks udviklingssamarbejde Danida, Danmarks Radio og UNICEF Danmark.