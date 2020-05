Elever kan gå i skole på torvet

Det er ikke kun skolerne, som byder alle de store elever tilbage. Byens Hus, Roskilde Museum, Museet for Samtidskunst og VisitRoskilde er gået sammen for at lave aktiviteter til eleverne i byrummet. Der er allerede flere klasser, som bruger området ved Stændertorvet i undervisningen, men de fire partnere vil gerne byde ind med nye ideer og gode forløb, som skoleklasserne kan bruge.

Helt konkret har Byens Hus, Roskilde Museum, Museet for Samtidskunst og VisitRoskilde budt ind med idéer til, hvordan skoleklasser på egen hånd kan få gode læringsforløb på Stændertorvet. Byens Hus byder eleverne velkommen med mulighed for, at de store elever kan reflektere over de helt store spørgsmål. Både via en Corona Camino og i forbindelse med nogle Tanketræeer, som står på torvet, har eleverne mulig for at få snakket om hvilke tanker, hele coronakrisen har sat i gang hos dem.