18-årige Jonathan Brown Starup fra København tager uddannelsen til anlægsgartner med eux på Roskilde Tekniske Skole og har en uddannelsesaftale med FJ Poulsens Anlægsgartneri A/S.

Send til din ven. X Artiklen: Elever har let ved at få aftaler med virksomheder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elever har let ved at få aftaler med virksomheder

Roskilde - 14. december 2017 kl. 06:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Opsvinget i den danske økonomi betyder, at Roskilde Tekniske Skole oplever en stigning i uddannelsesaftaler på stort set alle de uddannelser, som skolen udbyder.

- Her i slutningen af november 2017 var der indgået 1253 uddannelsesaftaler. Sidste år på samme tid havde skolen indgået 1031 aftaler, så vi er rigtig glade for at flere og flere virksomheder tager ansvar og ansætter elever. Vi regner med at runde 1300 aftaler i år, og det er et fantastisk resultat, især for eleverne, siger Vibeke Pakkenberg, områdedirektør på skolen.

De gode konjunkturer betyder, at der er stor efterspørgsel på arbejdskraft i mange brancher.

- Vi har få elever tilbage i skolens praktikcenter lige nu. Vi skal nok sørge for, at eleverne får en god uddannelse i vores praktikcenter, men det er selvfølgelig en fordel for eleverne, at de kommer ud i en virksomhed, for dér de kan virkelig opleve, hvad det vil sige at være i branchen, siger Vibeke Pakkenberg.

Stigningen i af antallet af uddannelsesaftaler er blandt andet sket takket være skolens virksomhedskonsulenter, som har til opgave at opsøge og tale med virksomheder, der enten har elever eller kunne være interesseret i at få det.

For at kunne efterkomme efterspørgslen fra virksomhederne kræver det dog flere elever, allerede til næste år.

- Vi forventer at kunne skrive mindst lige så mange aftaler næste år. Men vi løber ind i en udfordring, for der er områder, hvor der ikke er elever nok til at dække virksomhedernes efterspørgsel. Sagt med andre ord kunne vi skrive endnu flere uddannelsesaftaler, hvis vi havde eleverne til det. Så der er masser af muligheder i erhvervsuddannelserne for de unge, siger Vibeke Pakkenberg.