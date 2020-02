Eleverne på Roskilde Gymnasium får mulighed for at fyre den til årets musical. Foto: Kenn Thomsen

Elever har lært at sige »Cut, Elly« og »knæhøj karse«

Udtryk som »Cut, Elly« og »knæhøj karse« vil klinge bekendt hos enhver, der kan huske 70'erne og 80'erne, men for de medvirkende i årets musical på Roskilde Gymnasium »True Colors« er det noget nær sort snak. Musicalen foregår nemlig i 80'erne, hvor Walter og Carlo (Elly var Carlos hustru, der videofilmede duoens eskapader, indtil han bad hende om at stoppe, red.) alias Ole Stephensen og Jarl Friis-Mikkelsen, neonfarver og strithår var det helt store.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her