Elever afbrød rektors tale

Roskilde: Der er noget rebelsk over Roskilde Gymnasiums historie, og det ustyrlige var også med til at sætte præg på markeringen af, at institutionen nu er fyldt 50 år.

Den runde dag blev markeret med optrædener af adskillige af gymnasiets musikalske elever afvekslende med taler af gymnasiets egen bestyrelsesformand, Else Erikstrup, af viceborgmester Poul Andersen og af rektor Henrik Nevers - og da rektor i sin tale rent en passant nævnte gymnasiets opsætning af musicalen »Hair,« rejste en håndfuld elever sig og overtog fuldstændig showet, mens nummeret »Aquarius« bragede ud i højttalerne - og først da happeningen var overstået, kunne Henrik Nevers få lov at afslutte sin tale.

Her er, hvad rektor sagde:

»Kære skole.

Tillykke med 50-års fødselsdagen. Du er ikke længere en ung skole, men du ser jo ung og frisk ud. Det er vist ikke helt enkelt at definere, hvornår en skole træder ind i de voksnes rækker. Men du har i hvert fald stiftet en stor og elsket familie, som tæller ganske mange studenter og medarbejdere, der har været i dine mange klasser, fag og årgange. Det er blevet til mange, mange hverdage og festlige lejligheder, og du har i det hele taget dannet rammen om en hel lille verden af gode oplevelser og begivenheder for en meget stor flok mennesker gennem årtierne. Du har været god til at tage dig af din store familie, og fællesskabet har altid været en meget synlig, rød tråd for dig.

Du har jo skiftet navn et par gange i dit liv, først Roskilde Gymnasium og HF-kursus, derefter Amtsgymnasiet i Roskilde, forkortet AiR, og siden blot Roskilde Gymnasium. Kært barn har jo mange navne, og Amtet er med årene blevet dit kælenavn, som alle kender og bruger.

Dine tidlige år var præget af mange diskussioner, bekymringer og kampe - det handlede mest om, hvor du skulle bo, og hvem der skulle passe på dig. Du blev undfanget af Roskilde Kommune i 1969, og du kom til verden i de gamle skolebygninger på Domkirkepladsen, som ellers var erklærede for uegnede til undervisning. Du tog efterfølgende en kamp med myndighederne om den gule rektorbolig over for Domkirken, og sammen med din dengang knapt så store familie, sikrede I de elskede lokaler med ånd og udsigt.

Den og efterfølgende kampe vandt du sammen med dine elever og medarbejdere, og du har gennem livet fejret succeser og høstet erfaringer, som har gjort dig til en klog og attraktiv skole. Du er med alderen blevet større og mere omfangsrig - men du holder dig virkelig godt med de mange historiske og moderne bygninger og lokaler, som i sig selv signalerer den forskellighed, som du jo har som grundværdi.

Du er på en måde vokset op i en skilsmissefamilie, for man kan jo godt sige, at dine forældre var Roskilde Kommune og Roskilde Amt. De gik fra hinanden, da du var ganske ung, og du voksede op hos Roskilde Amt, der tog sig rigtig godt af dig og sørgerede for at du fik mange af de fine bygninger og arealer, som du har i dag. Du mistede jo desværre den ene forælder, Roskilde Amt, i 2007, og så måtte du stå på egne ben som selvejende skole. På det tidspunkt var du blevet 38 år, og så var du gammel nok til selv at træffe beslutning om at tage dit gamle navn tilbage, nemlig Roskilde Gymnasium.

Da du var helt ung, blev du kendt som den røde skole, der lagde tydelig afstand til de gamle traditioner. Du blev hurtig glad for folkedans, en grøn Tuborg og et velvalgt citat fra Maos den lille røde, og habitten blev hurtigt skiftet ud med cowboy-jakke, islandsk sweater og langt hår. Du har også altid gerne villet høre elevernes stemme, og de mest aktive har både demonstreret for dig og besat dig i kampen for at bevare bygningerne og idealerne. Med årene er der kommet flere farver til, og du er nu også blevet meget grønnere og så lidt regnbuefarvet. Senere i dit liv har du dog måtte bøje dig for kapitalismens brutale virkemidler - i 2007 blev du nemlig herre i eget hus med selveje og realkreditlån.

Jeg kunne tale lang tid om alt det, som du har oplevet i dit liv - alene lydsporet til dit liv er en historie i sig selv. Du er vokset med et ungdomsoprør, hvor der blev gjort op med autoriterne og med akkompagnement af tonerne til rockmusicalen »Hair,« der spredte hippiekulturens budskaber om peace, love and understanding, seksuel frihed og fred i verden. En musical, som også har været opført i dit hus i næsten hvert årti af de kreative i din store familie.

Dit professionelle liv har været præget af at uddanne og tage hånd om de mange unge og forventningsfulde elever, som har flokkedes om dig gennem alle årtierne, og som er fløjet fra din trygge rede med den blå eller rød studenterhue efter henholdsvis to år i hf og tre år i det almene gymnasium. Du tiltrækker stadig de unge, som elsker dig - og hvert år har svært ved at slippe dig for at komme videre i livet. Og tro mig - de vil altid huske dig! Du har klaret det hele forrygende, for dine mange dygtige og engagerede elever og medarbejdere har altid passet på dig og sørget for, at du har udviklet dig og fulgt med tiden. De har alle sammen kæmpet for fagligheden, fællesskabet og forskelligheden.

Vi har alle mærket din sjæl og ånd, og du har været god til at give din viden og værdier videre til de mange tusinde studenter, som du har haft under dine vinger i de fem årtier.

Så kære Amtet - på vegne af hele din store familie - tak for 50 farverige, faglige og forskellige år!«