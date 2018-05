En elevator har længe været ønsket på Viby Station. Pengene og viljen er der, men elevatoren vil først være færdig i oktober 2019. Det skyldes, at Roskilde Kommune, Banedanmark og DSB skal koordinere opgaven. Foto: Elmer Madsen

Send til din ven. X Artiklen: Elevator på Viby Station er forsinket i ét år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elevator på Viby Station er forsinket i ét år

Roskilde - 30. maj 2018 kl. 18:54 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En elevator på Viby Station har været et lokalt ønske i mange år. Sidste år valgte Roskilde Kommune at bevillige 6,5 millioner kroner til projektet.

Samme beløb fandt staten frem, og endelig kunne brugerne af Viby Station se frem til at få en elevator.

Den skulle være klar i efteråret dette år, men det lokale byrådsmedlem, Jette Tjørnelund (V) har undret sig over, at arbejdet ikke er gået rigtigt i gang endnu.

- Folk spørger mig, hvornår kommer elevatoren? siger Jette Tjørnelund, som derfor kontaktede forvaltningen.

Her er svaret, at elevatoren først er færdig i oktober 2019.

- Pengene er der, viljen er der, men et projekt der skal koordineres mellem kommunen, BaneDanmark og DSB er aldrig nogen helt enkel øvelse, fortæller Jette Tjørnelund og nævner, at der simpelthen er så mange ting, der skal koordineres mellem de tre forskellige bygherrer, at det tager tid.

Pengene forsvinder ikke

Jette Tjørnelund oplyser, at da pengene er bevilliget fra Roskilde Kommune, bliver de bare rykket videre. Pengene er der altså stadigvæk.

- Men der er altid en risiko for, at det bliver dyrere. Men mon ikke det går, siger Jette Tjørnelund.

Egentlig er det statens opgave, via Banedanmark, at sikre de ordentlige adgangsforhold, men Roskilde Kommune valgte alligevel at spytte penge i projektet, så det kunne blive til noget.

Opgangen fra tunnelen er ikke tidssvarende og er stort set ubrugelig for folk, der ikke kan bruge en trappe.

- Jeg glæder mig til, at elevatoren bliver færdig, siger Jette Tjørnelund, som mener, at kampen for elevatoren begyndte helt tilbage i begyndelsen af 00'erne.