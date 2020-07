Elevator har fanget personer fire gange

Smilene var store, da elevatoren på Viby Station blev indviet en kold eftermiddag i december. Siden da har fire personer siddet fast i elevatoren. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Roskilde - 03. juli 2020 kl. 15:21 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange års ønske om en elevator på Viby Staion fik sin afslutning, da elevatoren på Viby Station blev indviet i december.

Roskilde Kommune gik til sidst ind og betalte en del for elevatoren, men det er Banedanmark, som har hele ansvaret for driften.

Den 23. juni blev en 80-årig kvinde og hendes hund fanget i elevatoren, da den gik i stå mellem de to niveauer og ikke var til at få i gang igen. Roskilde Brandvæsen var nødt til at redde kvinden og hunden, da solen bagte på dem, og der ville gå lang tid, inden en tekniker fra Banedanmark kunne nå til Viby.

- Det er aldrig rart at sidde fast i en elevator, og vi er naturligvis kede af at høre, at kvinden blev fanget i den varme elevator. Banedanmark er derfor i tæt dialog med vores leverandør for at sikre, at elevatoren fungerer, som den skal, siger Peter Ipsen, der er teknisk systemansvarlig i Banedanmark.

Langt fra første gang Det viser sig dog, at det ikke var første gang, nogen sad fast i elevatoren. Det er sket fire gange siden indvielsen.

Blandt andet sad en 83-årig kvinde fast i fem kvarter den 15. juni, hvor en tekniker kom og fik hende ud.

Banedanmark oplyser til DAGBLADET, at der har været 15 hændelser, hvor elevatoren ikke har virket korrekt. I fire af tilfældene har personer siddet fast i elevatoren.

Banedanmarks leverandør har tirsdag den 30. juni haft to montører ude for at gennemgå elevatoren på Viby Station.

Der er blevet foretaget software-opdateringer, og dørene er blevet justeret. Elevatoren er blevet testkørt flere gange og montørerne melder, at den fungerer korrekt igen.

Udsat for hærværk Banedanmark har konstateret, at elevatoren har været udsat for hærværk flere gange, og derfor har Banedanmark og leverandøren nu ekstra fokus på at sikre, at den fungerer korrekt.

- Vi kan i øvrigt konstatere, at en tredjedel af servicetilkaldene til elevatoren på Viby Sjælland Station skyldes hærværk i form af slag og spark på elevatordørene. Den slags slider på dørene og øger risikoen for fejl. Stationerne er vores fælles dagligstue, og vi har alle sammen et ansvar for at sikre, at det er trygt og sikkert at færdes på stationerne, og det gælder naturligvis også elevatorerne, siger Peter Ipsen.

