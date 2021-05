INSP i Roskilde er vært for Sommerbeats - en elektronisk musikcamp for unge. Foto: Mai Staunsager

Elektronisk musikcamp i sommeren for unge

Man behøver ikke have prøvet at bruge computer eller elektronisk udstyr til musik for at melde sig til. Under hele forløbet vil der være støtte og oplæg fra to undervisere, som selv er musikere og producere. I Roskilde vil der desuden være besøg af sangeren Ida Kudo.