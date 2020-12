El og SF sammen i: Rød valgalliance

De to partier har indgået en skriftlig aftale om valgsamarbejde. Fra venstre ses byrådsmedlem Tina Boel (SF), Åge Skovrind (El), byrådsmedlem Henrik Stougaard (El) og SF-formand Ane Laursen.

Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti i Roskilde er blevet enige om at gå sammen i et valgforbund til det kommende kommunevalg 16. november 2021.

Samtidig er de enige om, at hvis flere partier skal indgå i valgforbundet, forudsætter det enighed om dette mellem SF og Enhedslisten.

Roskilde - 11. december 2020 kl. 14:35

- Vi har i denne byrådsperiode haft et godt samarbejde med Enhedslisten specielt på skole- og børneområdet, som er et område, der vægter højt for SF. Vi er glade for nu at kunne følge det op med et rødt-grønt valgforbund med Enhedslisten.

- Valgforbundet er af rent valgteknisk karakter for at minimere stemmespild, men det sender samtidig et vigtigt signal til borgerne om, at venstrefløjen holder sammen, siger den lokale SF-formand Ane Laursen.

- Med valgforbundet sikrer vi, at overskydende stemmer på et af de to partier lander på venstre banehalvdel i byrådet, selv om der også er vigtige forskelle mellem SF og Enhedslisten.

- For os er det vigtigt, at vi får en stærk venstrefløj, som kan trække kommunens politik i en mere progressiv retning på klima- og miljøspørgsmål og løfte den kommunale service, ikke mindst for de mest udsatte, siger Åge Skovrind fra Enhedslisten.

De to partier ventes ved et kommende valg i alt at kunne få 4-5 pladser i byrådet, der i alt har 31 medlemmer.

De Radikale har også ønsket at samarbejde med SF, men hvis de skal ind i denne valgalliance, bliver det først efter et løfte om at stemme på en rød borgmester.