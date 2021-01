El-leder genopstiller ikke: Stougaard står af

Henrik Stougaard genopstiller alligevel ikke for Enhedslisten ved efterårets valg til Roskilde Byråd efter mange år som leder af den lokale venstrefløj.

Roskilde - 27. januar 2021 kl. 06:00

Enhedslistens politiske leder i Roskilde Byråd Henrik Stougaard står af politik og genopstiller overraskende nok ikke til det kommende kommunevalg i efteråret 2021 efter mere end 35 år som folkevalgt.

For kort tid siden lod han ellers forstå, at han efter flere opfordringer var klar til at tage endnu en periode. Men corona-pausen og en periode med sygdom har fået den 69-årige politiker på andre tanker, og han vil nu koncentrere sine kræfter om jobbet som landssekretær i Danmarks Lejerforening.

Med Stougaards farvel mister byrådet en af sine store og respekterede skikkelser. Han er blandt de mest velfunderede og erfarne politikere, der samtidig har været en historisk førerfigur for venstrefløjen og givet den en stærk position i Roskilde gennem utallige år.

Med gennem 35 år

Henrik Stougaard blev første gang valgt til Roskilde byråd fra januar 1986 for SF, hvor han sammen med den daværende leder, Malernes formand Tonni Nielsen, var med til at give partiet en fremtrædende stilling. Da han overtog ledelsen fortsatte SF's fremgang, og ved valget i 2009 blev det med syv pladser i byrådet byens næststørste parti efter Socialdemokratiet - men foran Venstre.

Ved dette valg tilbød Venstre og Konservative at gøre ham til borgmester for at splitte det røde flertal og selv få større indflydelse. Men Stougaard faldt ikke i den samme fælde som partifællerne i bl.a. Nakskov og Vejle, der endte som 'politiske gidsler'.

Han afslog og pegede i stedet på socialdemokraten Poul Lindor. Til gengæld fik SF de to mest populære formandspladser for henholdsvis Skole- og Børneområdet samt Kultur og Idræt. Det valg har han aldrig siden fortrudt.

Derimod havde han efterhånden svært ved at følge udviklingen i SF, efter at Villy Søvndal var blevet formand. Stougaard syntes, at partiet placerede sig for alt langt til højre, og gik ud som løsgænger fra 2011.

Efter en mellemperiode gik han over til Enhedslisten og blev valgt for dem til Roskilde Byråd i både 2013 og 2017.

Stor indflydelse

Selv om Enhedslisten har en højborg i Roskilde og er kommunens fjerdestørste parti, har Stougaard i kraft af sin erfaring og kunnen haft endnu større indflydelse, end mandaterne egentlig berettiger til.

Både Joy Mogensen og nu Tomas Breddam har som borgmestre altid kunnet trække på hans viden og overblik, hvis oppoisitionen imod 'Roskildes røde flertal' blev lidt for morsom.

Som lokal journalist har jeg altid oplevet Stougaard som en meget solid og fuldstændig pålidelig kilde. Gennem alle de år, hvor jeg har skrevet om lokale nyheder i Roskilde, har jeg aldrig fået én orkert oplysning af ham. Det betyder selvfølgelig også, at man lytter opmærksomt, når han er kommet med noget.

Ny spidskandidat

Med Stougaards farvel sammen med Enhedslistens andet nuværende byrådsmedlem Susanne Lysholm, skal partiet have ny spidskandidat til kommunalvalget i efteråret.

Et oplagt bud vil være Anna Bondo, der allerede ved sidste valg i 2017 hentede mange personlige stemmer, og som i øjeblikket sidder i Sjællands Regionsråd.

Den 56-årige skolelærer arbejder til dagligt på Østervangsskolen og har i Roskilde gjort sig positivt bemærket med sine mange basis-aktiviteter, lige fra korsang til deltagelse i arbejdet for byens udsatte. Hun er søster til lærernes tidligere forbundsformand Anders Bondo og kan karakteriseres som en 'rød grundtvigianer'.

Privat er hun mor til fire børn og gift med Henrik Bondo Nielsen fra Roskilde Festivals ledelse og Domsognets Menighedsråd.

Derudover råder Enhedslisten over en række andre kvalificerede folk, der vil være i stand til at klare arbejdet i byrådet.

tk