Byrådet var tilbage i byrådssalen efter et par måneder med onlinemøder, men det var kun partiernes gruppeformænd, der måtte sidde ved bordet. Resten var placeret langs væggene. Foto: Steen Østbjerg

Ekstraundervisning bliver en sag for ungdomsskolen

Roskilde - 28. maj 2020 kl. 13:35 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver ikke folkeskolerne, men ungdomsskolen, der kommer til at tilbyde frivillig ekstraundervisning til de store folkeskoleelever, som måske har brug for at få lappet nogle af de læringsmæssige huller, der kan være opstået, mens de har været henvist til at modtage nødundervisning.

I begyndelsen af maj foreslog Venstre at lade forvaltningen undersøge mulighederne for en uges frivillig ekstraundervisning, »så eleverne kan få fyldt vidensrygsækken op,« som Jette Tjørnelund formulerede det. Det var det forslag, hun gerne havde set behandlet på det ekstraordinære byrådsmøde for 14 dage siden, lige som hun ønskede en vurdering af, hvor store huller coronaperioden har forårsaget i undervisningen.

En rigtig god idé, syntes Konservative:

- Børn er berettiget til at få undervisning, og de har en forventning om undervisning på et vist niveau. Vi har en forpligtelse som kommune, og spørgsmål er, om vi har opfyldt den forpligtelse. Vi vil have Danmarks bedste folkeskole, og vi skal hverken prøve at løbe fra sandheden eller at skjule sandheden for borgerne. Det er godt, hvis vi har opfyldt pensum, og hvis vi ikke har, skal vi hjælpe de børn, der har ret til noget, de ikke har fået, sagde Pierry Kary.

Turboforløb Flertallet havde dog skruet en anden tekst sammen, der sigtede på at imødekomme ønsket om frivillig ekstraundervisning, men som til gengæld skød tanken om et samlet overblik over undervisningseffekten ned.

Det betyder, at skole- og børneudvalget i næste uge skal se på mulighederne for ekstraundervisning i forbindelse med Folketingets nylige aftale om udsatte og sårbare grupper i forbindelse med Covid-19. Den aftale giver mulighed for at søge midler til at lukke elevers faglige huller som følge af nedlukningen, fx turboforløb i skolerne - og aftalen af ledsaget af en pulje penge, som Roskilde Kommune kan søge.

- Men at foretage en vurdering af, i hvilket omfang læseplaner er blevet opfyldt, kan vi ikke støtte. Det vil være helt forkert brug af vores lederes og medarbejderes kræfter. Det er ikke tidspunktet, hvor vi skal begynde at bede vores lærere om at påtage sig sådan en opgave. Vi ved allesammen, at de normale regler har været sat ud af kraft. Man vil ikke kunne forvente, at der har været den undervisning, der normalt er, sagde udvalgets formand, Jette Henning (S).

Kæmper nok Gitte Simoni (DF) foretrak at vise tillid til, at skolerne selv finde løsningerne.

- Vi har en klar forventning om, at der skal samles op på den tabte undervisning, og det har vi også en klar forventning om, at vores gode og dygtige medarbejdere ude på skolerne har en plan for, når det hele har lagt sig - også uden at vi politikere begynder at diktere det. Det skal vi ikke gøre, når vi står midt i corona. Vi kører stadig med store ændringer på den daglige undervisning, og vi har stadig personale og børn, der er derhjemme. Vi tror, de kæmper nok med at få lidt faglighed ind i en anderledes hverdag, sagde Gitte Simoni.

Det skal nok gå Lige som Gitte Simoni vurderede Jeppe Trolle (R), at skolerne har mere end rigeligt at se til i forvejen, og at der ikke er brug for nye ekstraopgaver.

- Det er ikke et spørgsmål, om den undersøgelse, Venstre gerne vil have, er en stor eller en lille bureaukratisk ting, for der er ikke tid til nogen som helst form for bureaukratiapparat. Der foregår en nødundervisning, der også er nogle gode ting ved, men der er ikke behov for at veje på, hvad de eleverne får, og hvad de mangler. Men det er ikke noget, vi skal lave bureaukrati om. Det er noget, ungdomsskolen uden problemer kan udbyde i løbet af sommerferien, og så kan de børn, der føler sig usikre, tage imod de tilbud. Det har den prøvet for. Det skal nok gå alt sammen,

Jette Tjørnelund erkendte, hun var i mindretal, men undrede sig.

- Alle andre steder laver man planer for, hvordan man kommer godt i gang, men altså ikke for skoleelever. Det er simpelthen for besværligt, lyder det til - og det kan jo ikke passe, sagde hun.

Da Venstre-forslaget var faldet, tilsluttede et samlet byråd sig, at skole- og børneudvalget arbejder videre med mulighederne for frivillig ekstraundervisning ud fra folketingsaftalen om udsatte og sårbare grupper.