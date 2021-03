Ekstra holdetid på p-pladsen via telefonen

Fra tirsdag 6. april bliver det muligt at købe ekstra parkeringstid i Roskilde ud over de to gratis timer, der er på de offentlige parkeringspladser i bymidten.

Ekstratiden skal man købe via nogle nye automater på parkeringspladserne eller en app på sin mobiltelefon. De nye muligheder betyder samtidig, at man altid skal registrere sin parkering på pladserne, det gøres ligeledes via automaterne eller en app på telefonen.

Kommunens pris for de ekstra timer er 15 kroner i timen for 3. og 4. time, 22 kroner i timen for 5. og 6. time og de efterfølgende timer koster 35 kroner i timen. Der kommer dog et ekstra beløb på regningen, da udbyderne af parkeringsapps'ne skal have noget for at administrere ordningen. Her skal man være opmærksom på, at de fem udbydere har forskellige priser.