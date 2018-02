En eksplosionsagit brand ramte i nat asfaltfabrikken på Navervænget. Ingen kom noget til ved branden, end ikke den svenske chauffør, der var ved at læsse asfalt fra anlægget. Foto: Lars Kimer

Eksplosionsagtig brand på asfaltfabrik

Roskilde - 16. februar 2018 kl. 10:59 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det gik ikke helt som ventet, da en svensk lastbilchauffør natten til fredag bakkede til og hentede asfalt på anlægget hos Dansk Støbeasfalt på Navervænget i Roskilde.

10 brandfolk brugte nogle timer på at få slukket den efterfølgende brand, skriver DAGBLADET Roskilde. Chaufføren var ved at være færdig med at fylde på fra et af de to tårne med asfalt på stedet, da han afslutningsvis lige ville skrabe lidt spildt asfalt sammen med en skovl. Alt åndede tilsyneladende fred og ingen fare.

- Det er på det tidspunkt, han hørte et »bum« og mærkede, at han blev trykket ind i et gitter. Derefter gik der ild i hele tårnet med asfalt, fortæller indsatsleder fra Østsjællands Beredskab, Gert Moldt, som hastede til stedet, da meldingen om brand kom klokken 0.27.

- Der er vel 10-15 ton asfalt i sådan en beholder, og da vi kommer frem, brænder det hele lystigt. Lige ved siden af var yderligere en tank med cirka samme mængde asfalt. Vi brugte en del energi på at få kølet nabotanken ned, så der ikke også gik ild i den. Det udviklede en hel del røgdamp. Vi kæmpede også med at få slukket for strømmen, så der ikke gik overgang i noget, fortæller indsatslederen.

Den unge svenske chauffør slap fra den dramatiske hændelse uden skrammer.

- Han kom end ikke på sygehuset. Han var virkelig professionel og havde helt styr på situationen. Vores vurdering er, at der er antændt nogle dampe i tanken, hvor der sidder en form for skovl, der sørger for, at der hele tiden bliver rørt rundt i asfalten, så den ikke størkner, siger Gert Moldt.

Udviklingen af ramprøg var så kraft, at medarbejdere på McDonalds på Københavnsvej blev så bekymrede, at de også ringede til brandvæsnet, mest fordi de frygtede, at det var hos dem, der var brand. Gert Moldt fik dog beroliget personalet på restauranten med, at det ikke var tilfældet.