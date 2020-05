En 26-årig mand er i Retten i Roskilde blevet dømt for at have lagt to billeder af seksuel karakter af sin ekskæreste ud på hendes facebookprofil, fordi han fik fat i hendes iPad. Foto: Thomas Olsen

Ekskæreste dømt for at hævne sig

Roskilde - 24. maj 2020

Efter flere års turbulent samliv tog en kvinde for et års tid siden sit gode tøj og forlod sin kæreste. Hun fik imidlertid ikke sin iPad med sig, da hun gik, og det udnyttede hendes kæreste til at hævne sig på hende. Ved hjælp af hendes tablet kunne han nemlig logge på hendes Facebook-konto, hvor han ændrede adgangskoden og derpå skrev til hende på Instagram, at han »havde nok billeder at tage af,« som han ville offentliggøre, hvis hun ikke kom tilbage.

Truslerne var tomme, bedyrede han i Retten i Roskilde, og han havde skrevet det samme til andre ekskærester, uden at han af den grund havde gjort alvor af det. Men det blev der i dette tilfælde, for på kvindens profil dukkede to billeder op - det ene viste hende iført undertøj, på det andet var hun i gang med at udføre oralsex. Billederne blev ledsaget af tekster som »100 kroner pr. billede« og »Ha-ha, der er nogle, der er friske.«

Kvinden meldte ham til politiet for blufærdighedskrænkelse, fordi billederne havde en karakter, så de åbenlyst kan forlanges unddraget en bredere offentlighed. Til politiet og i retten hævede hendes 26-årige ekskæreste, at billederne kunne være taget af mange andre, for han vidste, at hun havde delt lignende billeder med nogle af sine ekskærester, og at hun havde sugardatet og nok også i dén forbindelse havde været rundhåndet med at dele billeder af seksuel karakter.

I øvrigt hævdede han, at han i arrigskab havde smadret hendes iPad, da hun var skredet, og at han heller ikke længere havde adgang til den Instagram-profil, som var blevet brugt i korrespondancen med kvinden, så også af de grunde kunne det umuligt være ham, der havde lagt de krænkende billeder ud.

Forklaringen klingede hult i retslokalet og overbeviste da heller ikke retten, som støttede sig til kvindens noget mere troværdige udlægning af tingene. Den blev desuden støttet af det bevismateriale, der var samlet, så den 26-årige blev kendt skyldig. For hans vedkommende var det tredje gang, det skete siden nytår. Både i januar og i februar fik han betingede domme med bøder og med vilkår om samfundstjeneste. Derfor blev straffen for det seneste forhold en tillægsstraf, så de 40 timers samfundstjeneste, han netop var gået i gang med at afvikle, blev skruet op til 60 timer.