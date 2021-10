Se billedserie Jens Müller har som turistboss i på Vestsjælland og i Roskilde selv prædiket det gode værtskab for mange andre, men nu skal han selv føre budskaberne ud i livet som forpagter af vandrehjemmet på Roskilde Havn. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Eks-turistchef glæder sig til at smage sin egen medicin

Roskilde - 01. oktober 2021 kl. 13:06 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Der er masser af erfaring at trække på, når Jens Müller til nytår overtager forpagtningen af Danhostel Roskilde på havnen.

Han har masser af plusser på cv'et som nuværende direktør for Destination Sjælland formand for Danske Destinationer oven i lokal erfaring som tidligere turistchef og Erhvervsforum-direktør i Roskilde.

- Jeg har jo det, man kan kalde udvidet lokalkendskab, når jeg er opvokset i byen, og fra 2003 til 2017 har jeg været aktiv i Roskildes erhvervsliv, så der har jeg et stort netværk, siger Jens Müller.

Men det bliver nu noget andet at være vandrehjemsvært, hvor han selv kommer til at få hånden på kogepladen og skal have hånd i hanke med alt fra tjek ind til rengøring.

- Nu må man også tage sin egen medicin, siger Jens Müller, der som turistchef har haft en mening om, hvordan byens aktører skulle optræde og prædiket godt værtskab og autentiske oplevelser.

- Det er jo noget af det, jeg skal til at stå fysisk på mål for nu, og det bliver fedt. Der kommer også til at være nogle aha-oplevelser for mig, når man går og tror, man ved en hel masse. Når man går og ser på den daglige drift, skal man også løfte blikket og have totaloplevelsen for øje, siger den kommende forpagter af vandrehjemmet.

Mere potentiale Siden starten for 20 år siden har det været under Lise og Tom Petersens vinger. De har gjort det rigtig godt, mener Jens Müller, men han ser et uforløst potentiale i at skabe endnu mere aktivitet og liv på Roskilde Havn.

Tælleapparatet siger, at der kommer 5-600.000 mennesker gennem området på et år, og nogle af dem kunne godt blive lidt længere. Det må dog ikke være på bekostning af de 23-25.000, der overnatter på vandrehjemmet på et normalt år.

- Der er godt 200.000 kommercielle overnatninger i Roskilde inklusiv camping, så det er en ret stor del, der tilvælger vandrehjemmet. Så det er primært et overnatningssted, men jeg vil gerne give både overnattende og andre besøgende på havnen mulighed for mere cafeliv, hvor man åbner sig mere ud mod resten af havnemiljøet, siger Jens Müller.

Har ventet på chancen Omvendt ser han den største udfordring for vandrehjemmet i at opgradere interiøret og nogle af værelserne efter tidens krav. En ombygning af ankomstbygningen står også på ønskesedlen, hvis kommunen giver lov.

Det er fire år siden, Jens Müller forlod Erhvervsforum Roskilde for at arbejde i det vestsjællandske. Det hang sammen med, at han dengang var kæreste med Roskildes borgmester, Joy Mogensen, og de to roller var ikke så ligetil at balancere.

Det er dog ikke sådan, at Jens Müller har gået og ventet på en mulighed for at komme tilbage. Men han har gået og håbet på, at vandrehjemmet kom i udbud.

- Det er på ingen måde et fravalg af det, jeg er i, men det er et tilvalg af en mulighed, som kommer ret sjældent. Det er første gang i 20, der skiftes forpagter på vandrehjemmet, siger han.

Joy som inspiration Netop Joy Mogensen kommer også til at spille en rolle i vandrehjemmet, som hun er blevet partner i, selvom de to ikke længere danner par.

- Joy og jeg har en historik sammen og er sindssygt gode venner. Vi er enige om, at vi bare er gode for hinanden, og vi er bare godt selskab, synes vi selv, siger Jens Müller.

Den tidligere borgmester og kulturminister kommer ikke til at deltage i driften af vandrehjemmet. Lige nu venter hun barn senere på året og skal fokusere på at være mor.

- Det kommer til at tage noget tid at vænne sig til den rolle, men så er det måske meget rart at have lidt adspredelse, så man stadig føler, at man er med i noget. Så kan jeg bruge hende som inspirationskilde og sparringspartner, for hun har nogle helt anderledes ideer. Jeg ser det på en mere forretningsmæssig måde, og hun ser det måske mere som oplevelse og som kunde, siger Jens Müller.

Hvor det er et helt åbent spørgsmål, hvad hans kompagnon kommer til at tage sig til om et par år, har Jens Müller foreløbigt de næste otte år på plads. Det er længden på hans forpagtningsaftale, som der er mulighed for at forlæng, hvis alt går godt.

