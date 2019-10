- Vi har udviklet en teknik, så vi kan tale i telefon, samtidig med at vi skruer, siger Poul Ibsen (th), som sammen med sin bror Søren Ibsen ejer Ibsen El-anlæg A/S. Selv om de er chefer for en virksomhed med 28 medarbejdere, tager de stadig ud og løser opgaver for kunderne. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Ejerne tager selv ud og skruer

Når det er ejeren selv, der kommer ud, antager de fleste, at det er en lille virksomhed, de har hyret til opgaven. Men det er ikke tilfældet med Ibsen El-anlæg A/S. For selv om ejerne og brødrene Poul og Søren Ibsen arbejder ude af huset, leder de samtidig en virksomhed med 28 ansatte, der er blandt de nominerede til Roskilde Erhvervspris.

