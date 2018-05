Foto: Anders Ole Olsen

Ejer om rockerfest: Ingen problemer

Roskilde - 15. maj 2018 kl. 12:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Team

Weekendens rocker-relaterede fest på en adresse på Holmevej nord for Gundsømagle bekymrer ikke ejendommens ejer Ole Henrik Sørensen. Han virker nærmere lidt forundret over, at et stort opbud af politifolk og en gruppe med Bandidos-rygmærker skulle vække bekymring i landsbyen. Det skriver DAGBLADET Roskilde/sn.dk

- Jeg ser ingen problemer. Det er jo voksne, ansvarlige mennesker, som hygger sig med at køre motorcykel. Jeg har talt med et par naboer, som virker positive over for, at ejendommen nu endelig sættes i stand, efter at den er blevet misligholdt i nogle år, siger han.

Ole Henrik Sørensen har ejet ejendommen i cirka 12 år, og han fortæller, at han tidligere har lejet ud til motorcykelgruppen MC Cobras, og der heller ikke dengang var problemer.

- Jeg kommer jo ikke på ejendommen. Når den er lejet ud, og alt kører fint, så har jeg ikke noget at gøre der, siger han og understreger, at brugen af ejendommen til at holde en fest med rockerbesøg ikke strider mod lejekontrakten.

Ole Henrik Sørensen fortælle, at ejendommen for cirka seks måneder siden blev lejet ud til en Kenneth, og det er ejendommens nuværende lejer.

Kommunaldirektør Henrik Kolind oplyser til DAGBLADET, at Roskilde Kommune er i dialog med politiet om aktiviteter på adressen, og at de følger udviklingen.