Svogerslev Kro går helt tilbage til 1600-tallet. Christian Piil Andersen vil renovere kroen med respekt for historien og indrette udlejningsboliger i kroens værelsesfløj samt nogle tilstødende ejendomme. Selve kroen skal leve af selskaber og ikke overnatninger, og ombygningen er derfor nødvendig for at sikre den rette økonomi i ejendommen. Foto: Kenn Thomsen

Ejer håber på nyt liv til historisk kro efter konkurs

- Jeg er ved at finde nogen, der kan tage over og drive det som kro i en periode. Jeg er åben over for alle henvendelser, og så må vi tage den derfra. Det er et dejligt sted, et historisk sted, men der skal være økonomi i det, og det er svært for en forpagter, siger Christian Piil Andersen.