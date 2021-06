Ejer af ny klinik mod stress: Kroppen husker alt

- Det har været et ønske gennem mange år. Jeg har været stressramt et par gange, og var nødt til at høre efter, hvad der skete i min krop. Jeg brænder for at hjælpe andre, og kan nu bruge alle mine evner på at hjælpe folk videre til et bedre liv, siger psykoterapeuten.