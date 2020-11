Eftersøgning: Helikopter på vingerne

- Det er ren rutine. Vi kan se en masse fra luften, ikke mindst nu, hvor bladene er faldet af træer og buske. Vejrudsigten sagde, at det ville blive godt vejr, så vi har valgt at sende helikopteren i luften i dag. Den kommer til at søge over vådområderne i den nordlige del af kommunen i dag, siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.