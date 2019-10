Ros Efterskole har to gange holdt åbent hus i Kurhuset på Sct. Hans, men nu er åbningen udskudt til 2021. Og selv det er stadig temmelig usikkert, fordi det endnu ikke er afgjort, om Roskilde Kommune køber Vesthospitalet, som Kurhuset er en del af. Foto: Thomas Olsen

Efterskole under pres: Har et år til at blive til noget

Roskilde - 24. oktober 2019
Af Kristian Jørgensen

Gennem otte år har der været planer om en efterskole med outdoor-profil i Roskilde, og flere gange har kredsen bag meldt åbningen snublende nær. Men åbnet er Ros Efterskole altså ikke endnu, og nu fremgår det af hjemmesiden, at det først sker i 2021.

Det bliver sidste chance. Roskilde Kommunes økonomiudvalg valgte onsdag at forlænge den garanti på fem millioner kroner, som kommunen stiller for at give efterskolen mulighed for at etablere sig.

Efterskolen bliver dog sat under pres, for det bliver sidste forlængelse af garantien.

- Vi har indtryk af, at det giver mening at forlænge denne her garanti til udgangen af 2020, men så synes vi heller ikke, at der er grund til at gå længere. Når kommunen stiller sådan en garanti, betyder det noget for kommunens økonomi, for de fem millioner kan jo ikke bruges til noget andet, når man stiller sådan en garanti. De har fået en meget lang snor i forvejen, så derfor synes vi, at det er rimeligt, siger Henning Sørensen (S), der er medlem af økonomiudvalget.