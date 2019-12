Se billedserie Syv-årige Victor blev overrasket over at få besøg af en julemand, der ikke lignede hans far. I stedet havde Michel Bech Winckler sagt ja til at tage rundt til flere børnefamilier i Viby i julemandskostume. Privatfoto

Efterlysning gav by sin egen dele-julemand

Roskilde - 27. december 2019 kl. 18:18 Af Anne Klein Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ronni Johansen er en frisk familiefar i Viby, der gerne ville glæde sin syv-årige søn Victor med et besøg af julemanden i år, så allerede i november efterlyste han en julemand i Vibys lokale facebookgruppe. Opslaget blev både delt, kommenteret og liket, og den røde tråd, der blev spundet i gruppen, viste hurtigt, at flere andre husstande også gerne ville glæde deres børn på samme måde. Og inden længe blev der etableret en lokal »julemands-deleordning« for den 24. december.

Småbørnsforælder, Christine Bech Winckler, der er mor til Albert på fem år og Theodor på seks måneder, læste opslaget og fik sympati for sagen, hvorefter hun spurgte sin mand Michel Bech Winckler, om han var frisk på opgaven.

- Som forælder kan jeg jo let sætte mig ind i en situation, hvor for eksempel en enlig mor eller et forældrepar uden bedsteforældre mangler en, der kan agere julemand, så jeg sagde selvfølgelig straks ja til at hjælpe, siger Michel Bech Winckler.

Planlagt rute Hans julemandserfaring strakte sig dog kun til julemandens besøg i barndommens land - et besøg som både Michel Bech Winckler og hans søster satte stor pris på helt frem til syv-otte års alderen. Derfor faldt det også naturligt, at julemanden kom på besøg igen, da Christine og Michel Bech Winckler selv fik børn - og indtil videre er det lykkes for familiens to bedsteforældre at skiftes til at være julemand for deres børnebørn.

Om sit nye job som julemand fortæller Michel Bech Winckler:

- Om formiddagen den 24. december trådte jeg i karakter i familiens julemandskostume og begav mig ud på min planlagte rute. Jeg havde modtaget mails fra alle forældrene og havde en liste med alle børnenes navne, og efterhånden som jeg kom frem, fik jeg diskret gaverne, som jeg puttede ned i min store sæk - ho ho ho!

Far kan genkendes Den 24. december havde Vibys nye julemand travlt og nåede at besøge adskillige børnefamilier i byen. Initiativtageren til julemands-deleordningen, Ronni Johansens husstand, fik naturligvis også et besøg, hvor syv-årige Victor blev både glad og overrasket over det fine besøg. Victor besvarede artigt alle julemandens spørgsmål, og efter den obligatoriske gaveoverrækkelse fik Victor også taget et billede sammen med julemanden.

- Victor er efterhånden blevet så stor, at jeg ikke selv kan være julemand, uden han genkender mig. Derfor tænkte jeg, at der måske var en venlig sjæl i Viby, der ville hjælpe vores familie - og både min kone og jeg er utroligt taknemmelige for, at Michel er trådt til for at hjælpe både os og flere andre i byen, siger Ronni Johansen.

Gør det gerne igen En anden familie, som den nye lokale julemand nåede at besøge, var en af mødrene fra Christine Bech Wincklers mødregruppe.

Her tog Liva på fem år og katten Lodens ligeledes rigtigt godt imod julemanden og udviste stor interesse for både ham og hans gavesæk. Også her blev besøget afsluttet med et billede af Liva og Lodens sammen med julemanden.

Hen på eftermiddagen var det en lidt træt, men til gengæld meget glad julemand, der vendte hjem til sin egen familie.

- Det har været dejligt at være med til at hjælpe nogle familier med julemandsopgaven, og jeg træder gerne til en anden god gang, hvis der skulle komme flere efterlysninger, siger han.