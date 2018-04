Efterlyser stork: Hvem sover Susanne hos?

- Men nu er hun sjældent på gartneriet. De gamle forældre er i gang med at ruge på et nyt hold æg og ungstorken bliver for det meste jaget bort når hun nærmer sig reden. Særligt hanstorken Emil er aggressiv og ønsker ikke at dele territorium med andre storke. End ikke hans egen unge får lov til at være på gartneriet. Derfor er den nu meget sjældent hjemme. Og det er efterhånden længe siden, at storken sidst har overnattet der, siger formand for storkene.dk Jess Frederiksen.