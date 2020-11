Det har nu brændt på Solum i to måneder. Forholdenme forud for branden fører nu til, at Roskilde Kommune gennem Roskilde Brandvæsen melder viSolum til politiet. Foto: Daniel Trondholm

Send til din ven. X Artiklen: Efter vulkanbrand: Virksomhed bliver meldt til politiet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter vulkanbrand: Virksomhed bliver meldt til politiet

Roskilde - 18. november 2020 kl. 12:48 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Roskilde Kommune beder nu Roskilde Brandvæsen om at melde Solum Roskilde A/S til politiet.

Læs også: Vulkanen var kun Solums næststørste bjerg

Den beslutning traf økonomiudvalget onsdag.

Beslutningen træffes på initiativ fra Socialdemokratiet, som stillede det som forslag i klima- og miljøudvalget i sidste uge. Har endte en afstemning 3-3, og forslaget faldt, men har nu vundet flertal i økonomiudvalget, lige som der vil være flertal for det i byrådet i næste uge.

Politianmelde sker, fordi der er mistanke om, at virksomheden har opbevaret brændbart materiale uden at ansøge om tilladelse, og at reglerne om brandsikkerhed, derfor ikke er overholdt.

- Virksomheder skal - ligesom alle os andre - overholde de regler og rammer, der er for deres virke. Brandvæsenet kan konstatere, at Solum har opbevaret alt for store mængder brændbart materiale uden at have tilladelse. Derfor har vi i økonomiudvalget i dag bedt Roskilde Brandvæsen om at politianmelde Solum, siger borgmester Tomas Breddam (S).

Han understreger, at Solum er i gang med at rette op på de manglende tilladelser. Politianmeldelsen gælder således forsømmelser i tiden op til branden.

- Når vi tager denne sag så alvorligt, er det jo, fordi branden har så store konsekvenser. Rigtig mange borgere er generet af røg og lugt, og er selvfølgelig også bekymrede for de helbredsmæssige konsekvenser. Derfor tager vi nu igen også kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed for at få rådgivning. Det har vi nemlig ikke fagligheden til i kommunen, siger Tomas Breddam.

relaterede artikler

Brændende vulkan kan blive en sag for politiet 09. november 2020 kl. 15:48

Se de vilde billeder af den brændende »vulkan« 27. september 2020 kl. 10:09