Solum skriver i en pressemeddelelse, at Roskilde Kommune flere gange blev gjort opmærksom på, at virksomheden lå inde med store mængder haveaffald, som i øvrigt kom fra kommunens egne genbrugsstationer. Foto: Kim Rasmussen

Efter voldsom vulkanbrand: Advarede allerede om problemer i foråret

Roskilde - 22. oktober 2020 kl. 11:29 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Roskilde Kommune har siden foråret vidst, at de store mængder haveaffald, der kom ind på Solum under coronakrisen, kunne give Solum problemer.

Det skriver Solum i en pressemeddelelse.

Mængderne af haveaffald var så store, at det hurtigt blev umuligt at finde plads til det hele på anlægget. For at håndtere de store mængder måtte Solum leje arealer flere steder på Sjælland for at kunne håndtere mængderne, og finstof, som i sidste ende bliver til kompost, måtte i store mængder køres væk fra Solum anlæg på Vestre Hedevej uden at blive behandlet.

»Samtidig havde vi også travlt med at finde aftagere til det biobrændsel, som er et sideprodukt, når vi får finstof til kompost. Vi skrev også til Roskilde Kommune, og spurgte om de havde andre arealer til Solum, men det kunne Roskilde Kommune ikke hjælpe med,« siger Morten Strandlod, som er Solums kommercielle direktør, i pressemeddelelsen.

»Vi er selvfølgelig forfærdelig kede af branden, men i april var vi ude i medierne og fortælle om situationen med de voldsomme mængder have- og parkaffald vi fik ind. Det budskab gentog vi i august, hvor der på ingen måde var sket en nedgang i mængderne. De blev bare ved med at stige,« siger Morten Strandlod videre.

Kommunalt pres På trods af pladsproblemerne mener han ikke, at Solum kunne gøre andet end at tage imod de store mængder haveaffald fra kommunens genbrugsstationer. Det ville have betydet, at haveaffaldet ville være gået i forrådnelse og begynde at stinke, når det kom til Solum.

»Vi har over tid fået en ganske stor del klager og lugt, og hovedparten af klagerne har vi nu vitterligt andel i, men derfor lugter det alligevel, når halvt forrådnet have- og parkaffald neddeles. Derfor har vi heller ikke haft andet valg end at tage i mod have- og parkaffaldet, så længe det er frisk. Der har kommunen jo presset ganske hårdt på, så vi følte ikke vi havde så meget valg i situationen«, siger Morten Strandlod i selskabets pressemeddelelse, der fortsætter:

»Med kommunens pres for, at Solum skulle modtage frisk have- og parkaffald, og manglende anvisning af yderligere arealer til opbevaring, så voksede Solums bunker - selv om virksomheden altså flere gange - bl.a. i DAGBLADET - havde gjort opmærksom på udfordringen.«

Og videre:

»Vi havde virkelig gjort alt, hvad vi kunne for at håndtere de store mængder, vi fik ind. Både ved at køre finstof væk undervejs og ved løbende at håndtere bunkerne med bioaffald - og så rette henvendelse til kommunen om en grund,« siger Morten Strandlod i pressemeddelelsen.

Branden, der er selvantændt, opstod natten til lørdag den 19. september i et affaldsbjerg, som den følgende mandag skulle have været fragtet til afbrænding på Amager Ressource Center.

