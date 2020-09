Artiklen: Efter to år er p-hus stadig tættere på tomt end fyldt

Efter to år er p-hus stadig tættere på tomt end fyldt

Det er status på Sortebrødre Plads' parkeringshus, som blev taget i brug i august 2018 ifølge Roskilde Kommunes egen opgørelse over brugen af parkeringshuset i den sidste måneds tid. Om natten holder der typisk 40-60 biler i anlægget, i dagtimerne et sted mellem 160 og 200. I butikkernes åbningstid svarer det til, at 35-40 procent af pladserne bliver brugt.