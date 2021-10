Se billedserie Brandvæsen, kommune, beredskabssstyrelsen og elselskaberne havde virkelig travlt under stormfloden Bodil. Men hvem fik snakket med borgerne? Den opgave påtog den lokale Røde Kors sig, og det har ført til, at Røde Kors Gundsø, som den første lokalafdeling har fået sig en beredskabsplan til brug i forbindelse med katastrofer. Foto: Lars Kimer

Efter stormfloden: Røde Kors blev pludselig til et katastrofeberedskab i Danmark

Du kender dem som de flinke ældre damer, som gerne folder tøj i den lokale genbrugsbutik. Måske hilser du på mændene når de tømmer containeren med direkte genanvendeligt på din lokale genbrugsplads eller nikker anerkendende, når du møder Røde Kors' frivillige i gang med at tømme den lokale tøjcontainer.

Men den 6. december 2013 fik Røde Kors pludselig en helt ny rolle i Danmark. Den dag gik det op for alle, at der var huller i det danske katastrofeberedskab. Cirka 300 familier måtte i Jyllinge Nordmark flygte fra deres hjem, og det samme måtte familier i både Roskilde, Frederikssund og på vestsiden af Roskilde Fjord. De blev oversvømmet af den stormflod, som fulgte i kølvandet på stormen Bodil.

Beredskabet havde travlt I byerne rundt om fjorden kunne man møde beredskabet, som kæmpede med sandsække, manglende strøm og mange andre virkelig presserende opgaver. Men hvad der også stod klart var, at ingen havde tid til at snakke med de mange borgere, som var godt i gang med at miste deres hjem.

- Det var jo første gang, vi i vores område virkelig så, hvad det vil sige, at noget er en katastrofe, husker Gunnar Birck. Han var formand for Røde Kors på tidspunktet og en af ide-mændene bag tanken om, at Jyllinges mange Røde Kors-frivillige kunne bruges aktivt i katastrofindsatsen.

Gik dør til dør Fredag blev til lørdag morgen, og vandet trak sig tilbage. På det tidspunkt var katastrofen sket. Hjemmene var ødelagt.

- Vi fandt ud af, at der ingen var til at gå dør til dør og tale med de mange beboere. Den opgave tog vi på os, og på den måde spillede vi en aktiv rolle i at få fundet ud af, hvordan tingene stod til hos de enkelte familier, og hvem kommunen skulle sørge for hjælp til. Siden de dage har vi gået præventive ture før hver varsel om stormflod. Så taler vi med folk, fortæller dem, at det er en god ide at pakke en taske med det vigtigste og have gode langskaftede gummistøvler klar.

Egen beredskabsplan Et par år efter stormfloden Bodil blev alt arbejdet sat på formel. Som den første lokalafdeling i Røde Kors fik Røde Kors Gundsø en nedskrevet beredskabsplan, som fortæller minutiøst, hvad foreningen skal holde øje med, bliver gjort fra myndighedernes side, og der hvor der er huller, kan de lokale frivillige træde til.

Det var specielt to mænd, som trak læsset for at få beredskabsplanen gjort til virkelighed. Poul Andersen, formand, og viceborgmester i Roskilde Kommune, og Bo Johansen, en af foreningens frivillige.

- Vi har beskrevet helt ned i detaljen, hvad man som lokal Røde Kors kan byde ind med af hjælp i forbindelse med en katastrofe et sted i Danmark. Det er i øvrigt lidt pudsigt, at vi som danskere tænker på Røde Kors som et katastrofe-beredskab ude i verden, men aldrig har tænkt tanken herhjemme, siger Bo Johansen.

At få sat hjælpen på formel har blandt andet ført til, at Røde Kors har en beredskabskasse med fornødenheder i.

- Det er alt muligt, helt ned til blyanter og viskelædere. Men det er også store ting. I Jyllinge i forbindelse med oversvømmelser tager vi på os at registrere de mange spontan-frivillige, som kom. Og vi stod for at få fragtet dem ud i områderne, hvor der var brug for hjælp, så vi undgik trafikkaos i et område, hvor der var brug for plads til beredskabet. Ved at få registreret de frivillige, så var de også forsikret hos os, sæt der skete noget med dem, fortæller Bo Johansen.

Efter de blå blink Bo Johnsen beskriver de frivillige fra Røde Kors, som dem der går bag ved de blå blink.

- Det var os med kaffe, mad, tid til snak, kage. Og os med information om hvor man kunne tage hen, hvis man havde brug for varme og havde man mistet ting, så kunne vi hjælpe med møbler og andet indbo. De Røde Kors-frivillige er jo almindelig mennesker, vi er ikke psykologer, men snakke kan vi altid, og vi er gode til det fortæller han.

I dag står der nedskrevet i den lokale plan, at Røde Kors stiller med frivillige, hvis den lokale hal skal åbnes til overnatninger i tilfælde af en katastrofe.

- Det var slet ikke givet, da Bodil ramt. For der var intet skrevet ned, alt var nyt, og vi løste problemerne på bedste vis efterhånden, som de opstod, fortæller Bo Johnsen.

Ud i alle lokalafdelinger Bo Johnsen tror, beredskabsplanen bliver en fast bestanddel af enhver lokal Røde Kors-afdeling.

- Det virker logisk, for Danmark, kan jo ikke sige sig fri for at være et land med katastrofer, siger Bo Johnsen.

Spørgsmålet er, om beredskabsplanen i Jyllinge Kommer i brug igen. Kystsikringen er nemlig færdig.

- Nu hvor kystsikringen i vores område er færdig, håber jeg, at der går lang tid, før vi skal ud igen. Men der findes jo andre krisesituationer end stormfloder, siger Gunnar Birck.