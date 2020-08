Efter mountainbike-uheld: Ambulancen skal lettere ind i skoven

Søndag skete der et grimt mountainbikeuheld i Gulddysse Skov, formentlig ved hoppet på billedet her, som Christian Nørlyng er på vej ud over. Billedet er ikke fra i år, så hoppet ser formentlig anderledes ud i dag. Uheldet har gjort, at Naturstyrelsen nu vil sikre, at det skal være let for beredskabet at komme ind i skoven. Foto: Thomas Olsen

Foto: THOMAS OLSEN