Se billedserie På afgrundens rand. Heldigvis befandt ingen sig ude på broen, da den blev revet omkuld af lastbilen. Foto: Steen Østbjerg Foto: Steen Østbjerg

Fotos: Efter kran smadrede bro: Det har lange udsigter

Roskilde - 16. december 2020 kl. 12:00 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Der kommer til at gå en rum tid, før det igen bliver muligt at tage den direkte vej til fods fra centertorvet i Trekroner til Trekroner Sø og Roskilde Universitet.

Under normale omstændigheder er broen RUC'ernes foretrukne rute, der forbinder universitetet med stationen - og under normale omstændigheder ville der også meget sandsynligt have været mennesker på broen en tirsdag eftermiddag, så det er held i uheld, at gårsdagens voldsomme uheld skete på et tidspunkt, hvor der er lukket ned for undervisningen på de videregående uddannelser, og alt i stedet foregår virtuelt.

Ingenting tilbage Men selv når der igen bliver mulighed for fysisk fremmøde på RUC, vil de studerende efter alt at dømme blive nødt til at finde andre veje at gå ad.

Det siger Roskilde Kommunes chef for Veje og Grønne Områder, Ivan Hyllested Petersen.

- Vi ved ikke ret meget endnu, men sådan en bro skal jo bygges først, så der kan gå både et halvt og et helt år. Det er ikke en lagervare, man lige kan tage ned fra hylden. Den skal specialdesignes og tilpasses forholdene, og der er ingenting tilbage derude, siger Ivan Hyllested Petersen.

Er blevet påkørt før I kølvandet på tirsdagens utilsigtede nedrivning har kommunen været inde at se, hvilke oplysninger de ligger på broen.

Den er blevet rejst i begyndelsen af 90'erne, formentlig 1992 eller 1993, og den har været udsat for den samme løbende kontrol, som enhver anden bro i kommunen gør - hvad enten der er tale om vejunderføringer under jernbaner, en sti, der går over et lille vandløb eller en hvilken som helst anden over- eller underføring.

Det løbende tilsyn resulterede i, at kommunen i 2015 gennemførte en renovering af broen, dels fordi den generelt trængte, og dels fordi der også var tegn på, at den havde været udsat for en lettere påkørsel.

Forud for renoveringen var broen således understøttet af en »soldat« i den østgående vejbane, men efter udskiftning af et par elementer i broen, blev den så god som ny og var tiltænkt et langt liv.

Kendetegn for bydelen Broen har desuden været et af Trekroners kendetegn, mens byen er vokset op. Om dens afløser skal være en ny limtræsbro, eller om det skal være en helt anden type bro, har Ivan Hyllested Petersen ikke nået at danne sig en mening om.

- Det er for tidligt at sige noget om. Indtil videre har vi været ude at sætte byggepladshegn op på stien, så ingen buldrer ud over kanten i søvne eller i mørke, og så er vi i gang med at undersøge de nærmere omstændigheder, også om det forsikringsmæssige, så vi ved ikke så meget endnu, siger Ivan Hyllested Petersen.

Nogen midlertidig bro kommer der ikke. Stiforbindelsen, der forsvandt i går, bliver først genetableret, når en ny permanent bro er kommet på plads.

- Hvis man er fodgænger og skal gå mellem stationen og RUC, bliver man nødt til at tage de to andre veje indtil videre - enten om ad Nordens Parkvej og Lysalleen eller ned mod Universitetsvej, siger Ivan Hyllested Petersen.

Kender ikke andre veje Fra RUC's side bliver der sendt en opfordring til samtlige studerende og ansatte om at benytte andre offentlige stier og veje mellem universitetet og stationen - og en anvisning af, hvilke muligheder der er i erkendelse af, at mange, der normalt har sin daglige gang på RUC, ikke er lokalkendte og aldrig har benyttet andre veje end gangbroen, når de skulle til RUC.

