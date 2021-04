Nevien Nader Alrahal frygtede, at hun ville blive sendt hjem til Syrien, men har fået forlænget sin opholdstilladelse i Danmark. Foto: Kenn Thomsen

Efter forlænget opholdstilladelse: - Nu tænker jeg kun på eksamen

Roskilde - 28. april 2021 kl. 17:05 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

Den positive reaktion var ikke til at tage fejl af, da Nevien Nader Alrahal fredag i sidste uge blev meddelt, at hun havde fået forlænget sin opholdstilladelse med to år.

- Jeg var i chok - på den gode måde, fortæller hun.

Den 33-årige flygtning fra Syrien stod inden da til at blive sendt ud af Danmark lige på nippet til afslutningen af sin hf-uddannelse, men kan nu se frem til at færdiggøre den sammen med sine klassekammerater.

- Det har været en hård proces at være igennem, og jeg kan næsten ikke beskrive mine følelser, siger Nevien Nader Alrahal, der er bosat i Viby og læser på Hf og VUC Roskilde.

Det var Udlændingestyrelsens beslutning om, at det igen skulle være sikkert for flygtninge fra Damaskus at rejse tilbage dertil, der gjorde, at Nevien og flere end 500 andre syrere i Danmark risikerede at blive hjemsendt. Udsigten til en usikker fremtid påvirkede da også hf-eleven, men nu glæder hun sig i stedet til en rolig hverdag.

- Det er rigtig behageligt og en følelse af, at jeg har fået mit almindelige liv tilbage. Jeg skal ikke længere bekymre mig om at sige farvel til familie og venner, siger hun.

Samtidig er fokus rettet mod sommerens dimission.

- Nu tænker jeg kun på min eksamen, lyder det fra Nevien Nader Alrahal, hvis forældre og søster også er at finde i den gruppe af syriske flygtninge, som risikerer at blive hjemsendt. De har endnu ikke fået at vide, om de også får forlænget deres opholdstilladelse.

