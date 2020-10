Se billedserie Grunden i begyndelsen af Osvej i Jyllinge Nordmark har ligget lidt trist og kedeligt hen i nogle år, siden det gamle supermarked blev revet ned, men i løbet af 14 dage begynder byggeriet af de første tre boliger. Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Efter fire år: Endelig kommer der boliger hos »Valde« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter fire år: Endelig kommer der boliger hos »Valde«

Roskilde - 25. oktober 2020 kl. 17:00 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Det har været et langt tilløb, faktisk helt tilbage fra 2017. Men nu sker det endelig.

I løbet af 14 dage støbes de første fundamenter til boliger på den gamle supermarkedgrund på Osvej, der blandt andet har været hjemsted for »Valde«, »Panikken«, Super Best og Spar. Formentlig har vi glemt nogle af navnene, for der har været en del på adressen.

Går i gang med at støbe Det er firmaet Osvej 3-5 Aps, som står bag byggeriet, som sælges gennem hjemlig.com og bygges af Danhaus fra Esbjerg.

Der bliver tre huse med tre boliger i hver. Seks af dem ligger ud til Osvej, og tre af dem ligger trukket tilbage ud mod Birthevej. Alle får adresse på Birthevej som nummer 1, 3 og 5.

- Vi støber de første fundamenter om 14 dage. Det bliver rækkehuset væk fra Osvej, vi bygger først, fortæller ejeren af grunden Jesber Rasmussen.

Han har ejet grunden i 15-20 år og havde egentlig indgået en aftale med Netto om, at de skulle overtage supermarkedet på grunden.

- Men det var ikke så tidsvarende, så Netto ønskede en ny butik, og så opstod ideen med at flytte Netto over på modsatte side af Værebrovej, fortæller Jesber Rasmussen, som er helt enig i, at det har taget lang tid om at komme i gang.

- Vi skulle have mange tilladelser på plads, afklaret mageskiftet for Netto, og så har det stadig trukket tænder ud. Vi begyndte i 2017, så det er ved at være længe siden, siger han.

Allerede gang i salget Boligerne er som sagt allerede sat til salg og det ganske fornuftigt. Fire er allerede solgt.

- Vi har solgt de tre, som vi bygger først, dem væk fra vejen og et enkelt af dem ud til Osvej. Det er ganske typisk for et byggeri som det her, at man gør sådan for at få penge i kassen til at bygge for, og så er husene af en type, hvor køber får indflydelse på den indvendige indretning, så derfor bygger vi heller ikke, før der er solgt, siger Jesber Rasmussen.

Boligerne bliver fra 112 kvadratmeter til 135 kvadratmeter, og salgspriserne ligger på 1.725.000 kroner og op til 3.175.000 kroner. Den største grund er på 532 kvadratmeter, og der bliver to p-pladser til hver husstand.