Efter drivein-halloween og juleshow: På vej med nyt show i vinterferien

De mange oplevelser finder sted i uge syv og otte, hvor der er dømt vinterferie. Firmaet har i flere omgange gjort brug af de mange kvadratmeter på Dyrskuepladsen i Roskilde med blandt andet halloween- og jule drive-in med stor succes, så nu vil de prøve igen for at ryste folk ud af deres corona-dvale derhjemme.

- Vi har en masse ting i støbeskeen og har arbejdet på to typer show, et til børn og et til voksne, men jeg kan ikke røbe navne på de optrædende endnu, siger James Raney, der er marketing manager hos eventfirmaet Combizz.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her