Oven på drabet på en fransk skolelærer for at have vist tegninger af den muslimske profet Muhammed mener Roskilde Lærerforenings formand, at vi har godt af en debat lokalt om, hvordan vi underviser om ytringsfrihed lokalt. Foto: Scanpix/AFP Anne-Christine Poujoulat Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Efter drab: Er ikke utrykke ved at undervise i ytringsfrihed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter drab: Er ikke utrykke ved at undervise i ytringsfrihed

Roskilde - 21. oktober 2020 kl. 17:36 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Oven på drabet på en lærer i Frankrig for at vise Muhammed-tegninger i undervisningen og trusler mod en dansk lærer for at ville vise tegningerne, mener formand for Roskilde Lærerforening, Tina Svarre Hasselager, at det lokalt er på sin plads at få diskuteret, hvordan vi underviser danske unge i ytringsfrihed.

Det fortæller hun til DAGBLADET. Samtidig oplyser hun, at hun ikke på noget tidspunkt har hørt fra sine medlemmer, at de har været utrygge eller usikre i situationer, hvor de skulle undervise elever om ytringsfrihed og demokrati.

- Det er en helt grundlæggende del af vores arbejde, at undervise i ytringsfrihed og at opdrage eleverne til demokratisk medborgerskab med alle de nuancer, som hører med, siger Tina Svarre Hasselager og fortsætter:

- Eleverne skal vide, hvad der ligger i betydningen ytringsfrihed, og de skal også vide, om det betyder, at man bare kan sige, hvad man vil. For det kan man jo ikke, vores sprog er en flydende størrelse. Det var fx først i sommer, at det gik op for mig, at nogen betragter ordet »eskimo« som et problemfyldt ord.

Langt fra franske tilstande

Tina Svarre Hasselager er naturligt nok rystet over drabet i Frankrig, men mener samtidig, at der er et stykke vej fra en fransk kontekst til en dansk.

- Vi skal i Danmark holde fast i, at vi skal være sammen på tværs af religioner, etnicitet, indkomstniveau. Folkeskolen er et af de få steder, hvor dette helt konsekvent sker, og det giver os en unik mulighed for at lære vores børn og unge om, at vi skal behandle hinanden ordenligt og med respekt, siger hun.

Skal lærerne så bruge Muhammed-tegninger i undervisningen? Det behøver det ikke, mener lærerformanden.

- Det er i min optik ikke nødvendigt at vise tegninger for at lære vores unge kunsten at være uenige på en fornuftig måde. Og jeg kan jo ikke opfordre til, at mine medlemmer udsætter sig selv for fare. Men ytringsfriheds-debatten fylder mere i dag, også i folkeskolen, for vi har fået medborgere, som kommer med andre syn, end det vi normalt betragter som dansk. Hvordan får vi dem til at medvirke til en demokratisk oplysende debat, som vi alle kan være i, uden at vold skal være et middel, man bringer ind i debatten? De diskussioner tror jeg, det er fornuftigt, at vi som lærere hele tiden tager.

Ingen henvendelser

At det ikke er et stort problem, hvordan der undervises i ytringsfrihed ude på de enkelte skoler, konkluderer Tina Svarre Hasselager ud fra, at hun ikke har fået nogen henvendelser om, at lærerne skulle være bekymrede eller utrygge.

- Der er ikke medlemmer, som har henvendt sig om det. Det må jeg jo tolke som, at der ikke er et problem, hverken med at undervise om ytringsfrihed eller med henvendelser efterfølgende til lærerne fra fx forældre om undervisningen. Det tilskriver jeg, at vi trods alt lever i en del af verden, hvor vi er så meget sammen på tværs af religioner og etniciteter, at vi i det store hele har forståelse for de forskellige synspunkter, der kan være i en debat om ytringsfrihed, siger hun.