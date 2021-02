Efter dag med kø og kaos: Kommune lover flere testere og bedre bemanding

På grund af flere smittetilfælde i Viby har Roskilde Kommune opfordret alle byens borgere til at blive testet for Covid-19 i weekenden, og det førte lørdag til, at rigtig mange mødte op ved det midlertidige testcenter i festsalen på Plejecenter Toftehøjen.

De først fremmødte kunne dog berette om ventetider på op til to timer, og at Falck kun stillede med fire personer, der skulle stå for kviktesten. Derudover påpegede flere på facebooksiden »4130 Viby Sjælland«, at mange ikke fulgte angivelserne for, hvor man skulle stå i kø og endte i den del af plejecenteret, hvor beboerne bor og færdes med det resultatet, at de ældre ikke turde bevæge sig fra deres lejligheder.